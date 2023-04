A2A annuncia le colonnine City Plug: la ricarica urbana sarà rivoluzionata

Nel nostro speciale Cosa non funziona con la ricarica EV dell'1 marzo 2023 abbiamo scritto che alle nostre città servivano più colonnine a bassa potenza in parcheggi generici, e in qualche modo A2A sta esaudendo il nostro desiderio... sono in arrivo le nuove colonnine City Plug.

Il design di queste nuove colonnine è stato curato da Giugiaro Architettura e, tecnicamente parlando, non fanno altro che andare controtendenza rispetto alle costose colonnine ad alta potenza che stanno spuntando come funghi in tutta Italia. Sia chiaro, le stazioni HPC ci servono come l'aria, ci permettono di viaggiare comodamente al di fuori dei centri urbani ed è un bene che vengano installate in modo massiccio, in città però delle colonnine a bassa potenza che possano ricaricare gli EV durante i tempi morti della giornata sono altrettanto strategiche.

Nello specifico le City Plug di A2A non superano i 7,4 kW di potenza e sono di fatto delle wallbox casalinghe installate però in strada. Il loro costo è irrisorio rispetto alle colonnine HPC: con il denaro necessario a costruire una sola colonnina rapida da 300 kW si installano 100 City Plug, giusto per rendere l'idea. In questo modo i punti di ricarica cittadini possono essere moltiplicati a dismisura e allocati presso normali parcheggi urbani, non c'è neppure più il bisogno di contrassegnare stalli riservati per gli EV, oppure vivere con l'ansia di dover spostare il veicolo dopo 1-2 ore di connessione perché la batteria è completamente carica.



Secondo il nostro punto di vista stiamo dunque andando verso la direzione giusta, con le auto elettriche che in città potranno essere ricaricate nei tempi morti mentre siamo al lavoro oppure in giro a fare compere. Nello specifico A2A prevede un investimento di 280 milioni di euro da qui al 2030 che porterà 22.000 nuovi punti di ricarica in tutta Italia, bisognerà solo capire come ci si potrà connettere a queste colonnine, non è un segreto che il meccanismo ad abbonamenti non ci piaccia per nulla ma vedremo come si evolverà il mercato...

Nel nostro Paese arriveranno anche le nuove colonnine Freewire, complete di batteria per limitare i costi di installazione.