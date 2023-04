La A290 Beta elettrica arriva il 9 maggio: Alpine vi regala un posto per l'evento

Anche se i fan dei motori più tradizionalisti non ameranno tantissimo questo cambio di rotta, anche Alpine diventerà presto un marchio elettrico - con la nuova showcar A290 “beta” in arrivo già il prossimo mese di maggio.

Mancano infatti pochi giorni al reveal ufficiale della vettura, fissato da Alpine per il prossimo martedì 9 maggio 2023 alle ore 22:30 italiane. A svelare la A290 “beta” ci saranno Laurent Rossi, CEO di Alpine, e Antony Villain, Direttore del Design di Alpine. La trasmissione del reveal mondiale non sarà esclusiva dei giornalisti ma potrà essere seguita in streaming da qualsiasi appassionato, basterà collegarsi all'indirizzo Alpine dedicato agli eventi. Sul sito è inoltre già attivo un suggestivo countdown che al momento in cui scriviamo riporta 11 giorni, 12 ore, 52 minuti e una manciata di secondi.

La sera del 9 maggio scopriremo ovviamente tutti i dettagli tecnici, o almeno speriamo, possiamo già dire però che la vettura rispetterà la strategia di naming della Marca Alpine che comprende la A seguita da tre numeri. Il primo numero corrisponde alla dimensione del veicolo, il 90 invece è proprio dei veicoli sportivi polivalenti del marchio, anche detti "Life-style", mentre i veicoli sportivi più puri portano il numero 10 - come l'Alpine A110 R da 1.082 kg. Infine il "beta" si riferisce ai beta test utilizzati nel mondo del software, insomma parliamo di una versione di test prima di quella finale.

Ma chiudiamo in bellezza: Alpine vi regala un weekend all'insegna del Motorsport, dal 28 al 30 aprile infatti il pubblico ha la possibilità di vincere un posto per assistere alla presentazione della nuova showcar seguendo la Formula 1 e il Campionato Mondiale di Endurance. Non dovrete fare altro che essere veloci a leggere il QR Code presente in quei giorni sull'Alpine A523 nelle uscite che farà sul circuito di Baku, in Azerbaigian, per il GP di Formula 1 e sull'A470 in occasione della 6 Ore di Spa Francorchamps. Il QR Code è la chiave per partecipare all'estrazione finale, buona fortuna.