L'A-SUV più venduto in Italia nel 2023 è acquistabile con uno sconto di 5.000 euro

Fra i tanti SUV che sono stati venduti in Italia nel corso del 2023 e in questo primo scorcio di nuovo anno, merita una menzione speciale la Toyota Aygo X, un piccolo sport utility vehicle (segmento A), che è stato il più venduto della sua categoria.

Nonostante l'incendio dello scorso agosto che ha fermato la produzione dell'Aygo X e della Yaris in Europa, la piccola vettura di Toyota è risultata la più apprezzata nella sua categoria. In tutto il 2023 ne sono state vendute ben 15.600, circa mille in più rispetto al 2022 (erano state 14.682), risultando essere la 30esima auto più commercializzata in assoluto nel nostro Paese.

E i numeri positivi sono stati confermati anche a gennaio, quando la Toyota Aygo X è stata venduta 1.242 volte, 33esima auto più acquistata nel primo mese del 2024. Chi volesse acquistarla potrebbe approfittare di una promozione attualmente in corso in casa Toyota, che permette di ottenere uno sconto di ben 5.000 euro, portando così il listino dal canonico prezzo di 18.400 euro all'attuale 13.400.

La promozione è chiavi in mano esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ed è valida solo in caso di rottamazione (scadrà il prossimo 29 febbraio). Un esempio di finanziamento? 47 rate da 119 euro al mese, anticipo di 2.750 e maxi rata finale da 7.705.

La Toyota Aygo X è un'auto che risulta essere molto comoda in città viste le sue dimensioni ridotte di 3,7 metri di lunghezza per 1,7 di larghezza, e anche per i suoi consumi, 5 litri di carburante ogni 100 chilometri, di conseguenza con un litro di benzina percorrete esattamente 20 chilometri.

La promo per l'Aygo X fa il paio a quella che Toyota ha attuato per il B-SUV preferito dagli italiani nel 2023, leggasi la Yaris Cross, in offerta con uno sconto di 5.500 euro rispetto al normale prezzo di listino.