Una 911 Turbo S di serie sfida una GT-R da 1100 CV e una rally cross EV: diverse ma veloci

Nelle drag di carwow solitamente c’è un filo conduttore tra le varie sfidanti ma questa volta è difficile trovare un aspetto comune a tutte e tre le auto. Tutte hanno la trazione integrale, questo si, ma le differenze in termini di numeri sono enormi, e poi una è di serie, una è preparata e una è elettrica. Solo una cosa è certa: sono velocissime.

La vettura di serie è la Porsche 911 Turbo S, una supercar che ha dimostrato di avere prestazioni fuori dal comune così come esce dalla concessionaria (a proposito, scoprite i dettagli della Porsche 911 Turbo S ritoccata da Brabus), specialmente quando si tratta di lanciarla verso l’orizzonte. Il suo motore flat-six da 3.8 litri twin-turbo eroga 650 CV e 800 Nm di coppia, scaricati a terra sulle quattro ruote motrici attraverso una trasmissione automatica a doppia frizione con 8 rapporti e launch control. Non è un peso piuma con i suoi 1640 kg, ma non è la più pesante.

La Nissan GT-R R35 scelta dal team capitanato da Mat Watson è invece un esemplare preparato, il suo V6 da 3.8 litri adesso eroga 1.100 CV e 1270 Nm di coppia, messi a terra grazie alla trazione integrale e ad una trasmissione automatica rinforzata con doppia frizione e 6 rapporti. È la più potente, ma anche la più pesante del gruppo con i suoi 1740 kg.

Infine abbiamo la terza sfidante, ossia un’auto da rally cross elettrica che dispone di quattro motori elettrici, due sull’asse anteriore e due su quello posteriore, che in totale erogano 820 CV e 900 Nm di coppia e muovono tutte le quattro ruote con un’inusuale trasmissione a tre rapporti. E le sorprese non finiscono qui, perché nonostante la natura elettrica, e la presenza di un pacco batterie da 400 kWh, l’auto ferma l’ago della bilancia a 1600 kg, diventando di fatto la più leggera della lotto.

Sulla carta sono tre vetture incredibilmente diverse ma contraddistinte da numeri di una certa rilevanza, e infatti sono tutte velocissime e racchiuse all’interno di 3 decimi di secondo, ma chi sarà la vincitrice sul traguardo? Fate le vostre previsioni, premete play e godetevi la sfida.