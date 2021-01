Questa 911 anni '90 è l'unica Porsche antiproiettile mai costruita

La Porsche 911 Carrera che vedete nelle immagini sembra assolutamente normale, come tutte le altre, nella realtà però non lo è affatto. Possiede una particolarità: è l’unica Porsche antiproiettile mai costruita a Stuttgart.

Oggi è di proprietà del Museo Porsche, che la conserva con estrema cura, si fa notare per via di una carrozzeria verde acqua davvero suggestiva e per il suo peso maggiorato (circa 3 tonnellate) rispetto allo standard. Come vi abbiamo anticipato però c’è un motivo ben preciso: è la prima Concept Car 911 a essere antiproiettile.

Questa speciale 996 di prima generazione arriva direttamente dagli anni ‘90, un’epoca in cui diplomatici, celebrità, capi di Stato stavano facendo lievitare clamorosamente il mercato delle vetture a prova di proiettile. Mercedes aveva subito subodorato l’affare e iniziato a costruire diversi modelli con tale caratteristica, finché qualcuno non ha bussato alla porta di Porsche per acquistare una vettura “bulletproof”.

Il risultato fu proprio questa speciale 911 Carrera, davvero unica nel suo genere - a quanto pare il trend comunque non attecchì in Porsche, costava troppo creare vetture simili e non vennero prodotti altri modelli. Il marchio tedesco non ha mai rivelato il nome di chi commissionò questa vettura, per ovvi motivi di privacy e sicurezza, di sicuro però i test interni hanno dimostrato come carrozzeria e finestrini di questa 911 potessero resistere a vari colpi di .44 Magnum e 9mm, davvero niente male.



