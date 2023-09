Il 90% delle Dacia Sandero vendute nel 2013 è ancora in circolazione in UK

La Dacia è senza dubbio una delle case automobilistiche più in forma di questo 2023 che volge lentamente alla conclusione. Giusto per darvi qualche dato, l'azienda romena è in corsa con la Tesla Model Y per diventare l'auto più venduta d'Europa e ciò fa chiaramente capire quante auto stia vedendo il brand del gruppo Renault.

Dacia è riuscita a creare il giusto mix fra stile, qualità e prezzo, e il risultato è una vagonata di auto vendute ovunque nel Vecchio Continente a cominciare dall'Italia, dove la Duster è stata la terza auto fra le 10 più vendute durante il mese di agosto 2023.

A riprova della bontà delle vetture sono arrivati negli scorsi giorni i dati del mercato del Regno Unito, dove è emerso che praticamente il 90% di tutte le Dacia Sandero vendute nel 2013, quindi esattamente 10 anni fa, sono ancora tranquillamente in circolazione.

I numeri sono quelli ufficiali del MOT, il Dipartimento dei Trasporti della Gran Bretagna, da cui emerge che 8.765 Sandero sono state commercializzate oltre Manica una decade fa, e di questo ne sono ancora utilizzate regolarmente 7.794, esattamente l'88,9%.

Secondo Dacia si tratta di un numero che è “la prova concreta che convenienza e durata possono essere una felice combinazione”. Fra le 8mila e passa Sandero in circolazione, 2.017 hanno superato i 160mila chilometri, mentre una ne ha accumulati ben 477.400, chilometraggio registrato durante l'ultima revisione.

Ma c'è di più, perchè in Gran Bretagna vi sarebbe anche una Dacia Duster che sta per raggiungere gli 804mila chilometri, per una media di circa 96.500 all'anno da quando è stata immatricolata, leggasi 2014. L'anno scorso è stata revisionata e sul conta chilometri segnava ben 760mila chilometri, numeri incredibili.

“Abbiamo sempre detto che le nostre vetture continueranno ad esistere ancora per molti anni e questi numeri lo dimostrano davvero”, ha commentato ancora Dacia. "Dal 2013 e le vendite sono aumentate vertiginosamente, ma vedere che le nostre auto hanno resistito alla prova del tempo è forse un esempio ancora più importante delle nostre capacità e qualità", le parole di Luke Broad, direttore del marchio Dacia per il Regno Unito.