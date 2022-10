Le 9 auto più veloci degli anni '90: sfida sullo 0-100

Siete pronti a fare un tuffo indietro nel tempo fino ai ruggenti anni '90? Anni che ci hanno regalato bolidi incredibili che sono ormai leggenda, a tal proposito è il momento di vedere quali siano state le auto più veloci dal 1990 al 1999 sul fronte dell'accelerazione (mentre successivamente vedremo anche le 10 con la migliore velocità massima).

Partendo dalle retrovie, per così dire, troviamo diverse vetture capaci di percorrere lo 0-100 km/h in appena 3,2 secondi. Pensiamo alla Bugatti EB110 Super Sport arrivata nel 1992, lo stesso però erano capaci di fare anche la Panoz Esperante GTR-1 costruita per partecipare alla 24 Ore di Le Mans, la Lotus Elise GT1, la Toyota GT-One nella sua versione stradale TS020, la Lotec C1000 costruita nel 1995 negli Emirati Arabi e infine la clamorosa McLaren F1, automobile che ha fatto davvero la storia (è stata inoltre l'auto di un famosissimo magnate: Elon Musk ritira la sua McLaren F1 in un video).

Il podio è decisamente più variegato e c'è anche lo zampino dell'Italia. La Lamborghini Diablo VTTT infatti era capace di percorrere lo 0-100 km/h in appena 3,1 secondi, anche se è una versione poco conosciuta. La Diablo VT è sicuramente più famosa, la VTTT invece (acronimo di Viscous Traction Twin Turbo) è stata un'edizione speciale creata negli anni '90 da Platinum Motors in California, che ne ha create soltanto 7.

Al secondo posto troviamo un'altra McLaren F1 ma nella sua versione LM: poteva infatti percorrere lo 0-100 km/h in 2,9 secondi, aveva del resto qualche cavallo in più rispetto alla standard. All'epoca però nessuno è mai riuscito a battere la Dauer 962 Le Mans, una sportiva della Dauer Racing su base Porsche 962. Il suo 0-100 dichiarato era di appena 2,7 secondi.