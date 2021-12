Per 9.000 euro questa BEV cinese vi offre 300 km di autonomia e Guida Autonoma Lv 2

Mentre in Europa spopolano berline e SUV elettrici, in Cina è facilissimo trovare EV di piccole dimensioni, pratiche ed economiche all'estremo. Un esempio è la Leapmotor T03, un'auto elettrica che al cambio vale circa 9.200 euro. Il suo design però non vi ricorda qualcosa?

A testare questa particolare vettura cinese, che Leapmotor vorrebbe portare anche al di fuori del Paese asiatico, sono stati i ragazzi di Fully Charged che ne hanno apprezzato l'onesta funzionalità - dicono infatti che avrebbe tantissimo senso in Europa. A muovere la Leapmotor T03 abbiamo un motore elettrico da 55 kW e 155 Nm di coppia, il tutto alimentato da una batteria da 36,5 kWh. Nonostante le dimensioni compatte e il prezzo, il produttore promette il supporto alla ricarica rapida: dal 30% all'80% in 36 minuti, con 100 km/h di velocità massima - che per l'uso cittadino è più che sufficiente.

Ma quanta autonomia abbiamo a disposizione? In Cina si utilizza ancora il ciclo NEDC, secondo cui è possibile percorrere 403 km; con il ciclo europeo WLTP, decisamente più accurato e realistico, arriveremmo magari attorno ai 300 km, comunque un range di tutto rispetto per una vettura di questo tipo, con almeno 250 km reali con uso classico.

Ciò che fa davvero della Leapmotor T03 una vettura unica è la sua Guida Autonoma di Livello 2 (per saperne di più: cosa cambia dalla Guida Autonoma di Livello 1 al 5), una feature davvero introvabile su concorrenti di pari fascia. Possiede addirittura una telecamera che monitora il conducente, con 11 sensori a ultrasuoni, Lane Departure Warning, Adaptive Cruise Control, Self-parking e molti altri sistemi - davvero impressionante. Non parliamo di certo della nuova e tecnologica BMW iX, è comunque una vettura che costa meno di un decimo...