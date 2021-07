Con 850 CV la BMW M2 Competition disintegra le autostrade a oltre 300 km/h

La BMW M2 Competition è una vettura straordinaria. La berlina premium, a dispetto delle sue dimensioni compatte, è una delle sportive migliori che BMW abbia mai prodotto, e il test autostradale appena effettuato dai ragazzi del canale YouTube AutoTopNL ne evidenzia le performance sul dritto.

Il merito è da attribuire soprattutto al poderoso sei cilindri in linea twin-turbo da 3,0 litri, che sulla M2 Competition supera abbondantemente i 400 cavalli e va quasi a insidiare le più grosse M3 ed M4 con una certa arroganza. Qualcuno però ha deciso che tale output non è sufficiente, e ha voluto tirare fuori il massimo dal motore S55 per portarlo a ben 850 cavalli di potenza.

L'esemplare del video in alto è stato infatti pesantemente ritoccato dal team di HC-Performance, che ne ha praticamente raddoppiato la cattiveria. Ovviamente in AutoTopNL non sono riusciti a tirarsi indietro, e hanno portato la macchina sull'Autobahn tedesca per qualche test dall'esito probabilmente scontato.

Nella clip non si parla di tempistiche in accelerazione, ma è intuibile che la M2 Competition modificata passa da 100 a 200 km/h in 4,5 secondi circa per prestazioni da supercar di altissimo livello. La sportiva può essere acquistata sia con cambio automatico che con unità manuale, ma in ogni caso il divertimento è assicurato. Da sottolineare è il fatto che HC-Performance abbia al contempo sostituito anche le sospensioni irrigidendo fortemente l'assetto generale, e questo potrebbe non piacere a tutti gli automobilisti. Preferenze a parte, durante il test in autostrada la BMW M2 Competition modificata ha palesato una caratteristica in modo plateale: può portare il tachimetro da 0 a 300 km/h in pochi istanti.



A proposito di bolidi incredibilmente veloci non possiamo chiudere senza tirare in ballo la nuovissima Rimac Nevera a zero emissioni, che a pochi giorni dalla commercializzazione ha già messo in chiaro una cosa: è arrivata in strada per disintegrare ogni record possibile e immaginabile: eccola mentre umilia la pur velocissima Porsche Taycan Turbo S.