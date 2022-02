L'84% delle auto vendute in Norvegia nel mese di gennaio 2022 sono elettriche

Lo scorso anno avevamo posato la nostra attenzione sui dati che riportavano quali fossero le auto più popolari in ogni singolo paese, e in quel contesto avevamo appreso che soltanto due paesi avevano un'auto EV come modello più diffuso: Olanda e Norvegia. Ed è proprio in Norvegia che troviamo la più alta concentrazione di auto elettriche.

I dati rilasciati dalla Norwegian Road Federation (OFV) dichiarano che soltanto nel mese di gennaio 2022, sono state immatricolate 7959 auto, l’83,7 % delle quali risultano essere vetture EV, l'equivalente di 6659 veicoli. Bisogna però specificare che la percentuale restante non è composta da sole vetture ICE (per farvi largo tra tutti i termini della mobilità elettrica abbiamo creato un glossario delle auto EV apposta per voi). Infatti il 6,8% delle auto restanti sono modelli plug-in hybrid.

Fa ancora più specie notare che tra le (poche) vetture a motore termico, soltanto 175 sono alimentate a benzina, e pensate che la sola Porsche Taycan ha venduto 181 unità nel primo mese del 2022 (a proposito, qui trovate la nostra prova su strada della Porsche Taycan Cross Turismo). La vettura più venduta è però l’Audi Q4 e-tron, seguita dalla Hyundai Ioniq 5 e dalla nuovissima BMW iX.

La grande assente in questa classifica è invece Tesla, nonostante la Model 3 sia il modello più diffuso in assoluto nella terra dei fiordi. Probabilmente, il motivo di questa assenza è da ricercare nella momentanea difficoltà nel reperire le materie prime.

Le vendite 2022 dei veicoli elettrici sono partite quindi a gonfie vele per la Norvegia, che continua a far salire i numeri già impressionanti fatti registrare nel 2021. E non dimentichiamo che questa escalation è agevolata dal governo stesso, che offre generosi incentivi per la rottamazione delle auto a combustione, che potrebbero essere bandite a partire dal 2025.