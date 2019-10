Per 800$ puoi acquistare questo van protagonista di una puntata di Pimp my Ride

Chi è stato ragazzo nei primi anni 2000 si ricorderà di Pimp my ride, stravagante programma in onda su MTV che aveva per protagoniste le auto modificate. Ad ogni puntata il team di esperti capeggiato da Xzibit prendeva in cura un'auto in condizioni disperate (spesso suggerita dagli amici del proprietario) e la trasformava in un mostro di arroganza.

Oggi è possibile mettere le mani su uno dei tanti prodotti che la trasmissione ha sfornato nelle diverse stagioni, si tratta di un Dodge Grand Caravan acquistato da Pimp my Ride e poi pesantemente modificato, con tanto di verniciatura tamarra.

In realtà il veicolo del proprietario protagonista di quella puntata dello show era una Plymouth Grand Voyager Expresso, e per tutta la trasmissione il veicolo veniva identificato come una Plymouth. Come spiega la proprietaria dell'auto, nonché protagonista di quella puntata, il suo van era in condizioni così pietose che la produzione preferì acquistarle un veicolo completamente nuovo e modificarle quello.

Così si spiega come mai nell'inserzione su Craiglist si parli di un Dodge Grand Caravan del 99, e non di un Grand Voyager Expresso. Nonostante le modifiche di Xzibit il van ha comunque i suoi anni alle spalle, e la proprietaria sembra che se lo sia goduto davvero a lungo. I sedili sono vistosamente scuciti, e gli interni come minimo richiedono una gran bella pulita — cosa che forse andava fatta prima di fare le foto per l'annuncio, ma chi siamo noi per giudicare.

Il prezzo di questo pezzo di storia della TV trash americana nonché dell'era d'oro dei reality di MTV? Appena 800$, un affare. Non fosse che bisogna sostituire un po' tutto, a partire dai freni e dall'alternatore.

Parlando di mini-van, qualcuno ne sta accumulando a decine sotto un cavalcavia. Succede in California. Mentre poche settimane fa è comparsa l'inserzione per un rarissimo van a tema Star Wars.