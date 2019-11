Con circa 800€ potete dotare la vostra VW Golf GTI di 305 cavalli di potenza

La divisione VAG di Mountune, la M52, ha appena lanciato un nuovo upgrade di potenza per la Volkswagen Golf GTI di settima generazione. Questa calibrazione Stage 1 costa 715£ in Gran Bretagna, che al cambio fanno circa 835€.

A disposizione cinque differenti tipi di calibrazione, incluse versioni a bassa o alta coppia, pensata per coloro che non sono sicuri di una sostituzione della frizione. Le altre modifiche prevedono un'opzione standard, come un antifurto in grado di immobilizzare la macchina quando non vi trovate nei paraggi.

Ma adesso veniamo al pezzo forte: la potenza è stata aumentata fino a raggiungere i 305 cavalli, mentre la coppia si esprime in 475 Nm, un incremento di 87 cavalli e 125 Nm. Come risultato abbiamo uno 0-100 che passa dai precedenti 6,4 agli attuali 5,4 secondi.

"La Golf GTI m52 MK7.5 Stage 1 Upgrade è l'ultimo sviluppo ad arrivare da m52", queste le parole del dirigente di Mountune e M52 Alec Pell-Johnson, che ha proseguito:"Siamo ancora relativamente novizi al mondo degli upgrade di performance VW, ma usando la nostra conoscenza ed esperienza accumulate sui veicoli Ford, siamo stati in grado di produrre un incremento di potenza di alta qualità, rendendolo disponibile ad un prezzo accessibile. Non vediamo l'ora di conoscere il responso dalla nostra sempre crescente community m52."

Per approfondimento vi diciamo che tutti i prodotti m52 godono di una garanzia di 1 anno/19.000 km, per coprire eventuali difetti di fabbrica. Poi vi rimandiamo alle ultime notizie sulla novella Golf 8, che arriva con un'offerta ibrida e hi-tech. Per concludere vi informiamo che la casa automobilistica tedesca ha pronto un piano di investimenti estremamente solido, che vedrà spesi 60 miliardi di euro per i prossimi cinque anni nel settore delle auto elettriche.