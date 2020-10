Ha 80 anni e guida ancora la sua Ferrari F40: chi è John Clower

Bisogna essere onesti, sugli anziani alla guida abbiamo parecchi pregiudizi. Non immagineremmo mai un 80enne alla guida di una supercar ad esempio, eppure John Clower - che di anni ne ha 80 esatti - guida ancora oggi la sua splendida Ferrari F40, forse l'auto del cavallino rampante più bella di sempre.

Certo non parliamo di un anziano qualsiasi, Clower infatti è uno di quegli appassionati Ferrari che potremmo definire "irriducibili". In tutta la sua vita ha posseduto 15-16 vetture di Maranello, cambiando tema solo con qualche Lamborghini. Il figlio possiede a oggi una Murcielago SV, mentre lui si è fatto tentare da una Aventador, anche se - come ha dichiarato in un video - è troppo grande per i suoi gusti.

Certo da buon collezionista di supercar Clower non ha disdegnato l'acquisto di una McLaren 675LT, che per lui è stata la prima vettura ad avere il Launch Control (ovvero il controllo della trazione in fase di accelerazione da fermi, che permette partenze ad altissima potenza). La Ferrari F40 in ogni caso sembra essere la sua vettura preferita di sempre, e non fatichiamo a crederlo: oltre al design iconico, che ha fatto la storia dell'automobile, la supercar ha anche un fascino anni '80 impossibile da replicare, con un motore V8 da 472 CV e un suono inconfondibile.