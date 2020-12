A 80 anni acquista la sua 80esima Porsche: la storia di Ottocar J.

Ottocar J. ha 80 anni e una passione smodata per le auto Porsche. La sua prima vettura del marchio di Stuttgart è stata acquistata nel 1972, una 911 Speed Yellow, oggi ha comprato la sua auto numero 80.

Nel corso degli anni, man mano che i modelli si aggiungevano alla collezione, Ottocar è stato costretto a erigere nuove costruzioni separate dalla sua casa per accogliere le vetture. Oggi il suo garage è un vero e proprio mausoleo Porsche, con l’ultimo modello arrivato proprio di recente: una Boxster Spyder nella colorazione Miami Blue, che l’uomo ha ritirato direttamente presso la fabbrica Porsche di Zuffenhausen.

Non è la prima volta che succede, addirittura Ottocar è stato il primo cliente autorizzato ad apporre lo stemma del marchio di Stuttgart sul cofano della sua vettura. In totale, a oggi, la sua collezione conta 38 modelli differenti di auto Porsche, inclusi diversi veicoli da corsa, come la Porsche 917, una rara 910 con motore V8, una 956, una 904 e una 964 Cup.

Di Carrera RS Ottocar ne possiede 9 versioni, sono circa 9 del resto le auto che porta a spasso regolarmente, inclusa una 911 R e una Tyoe 991 911 Speedster. Non ha mai rivelato la sua auto preferita, spesso però esce con la sua Type 981 Boxster Spyder. “Posso guidarne una diversa al giorno per un mese, prendendone due nei weekend” ha detto l’uomo. Un uomo particolarmente fortunato, nel possedere una collezione di tale bellezza. Chissà che il buono Ottocar non abbia, presto o tardi, la voglia di prendere una nuova Porsche Taycan elettrica, così da segnare definitivamente il cambio dei tempi.