8 modelli Audi compatibili con il nuovo Ecobonus 2020: scopriamo quali

Audi è certamente sinonimo di alta qualità tedesca, interni di lusso, prestazioni importanti, con queste ultime che potrebbero far pensare ad alte emissioni di CO2 e veicoli incompatibili con il nuovo Ecobonus 2020 in partenza dal 1 agosto prossimo. In realtà la gamma Audi ha ben 8 modelli perfettamente compatibili con gli sconti governativi.

8 modelli declinati in 58 varianti, per una scelta davvero vasta. Ricordiamo velocemente che il nuovo Ecobonus 2020 prevede tre fasce di incentivi. Auto con emissioni da 0 a 20 g/km ottengono fino a 10.000 euro di sconto, da 21 a 60 g/km 6.500 euro e da 61 a 110 g/km 3.500 euro - ma solo in caso di rottamazione, senza rottamare alcunché le cifre sono più basse, trovate i dettagli nell'articolo dedicato al nuovo Ecobonus 2020.

In virtù di queste fasce, ad esempio, la nuova Audi Q5 TFSI può ottenere fino a 6.500 euro di vantaggi, mentre Audi A1 Sportback, Audi A3 Sportback, Audi A3 Sedan, Audi A4, Audi A4 Avant, Audi A5 Coupé e Audi A5 Sportback arrivano a 3.500 euro. Fra le motorizzazioni compatibili nella gamma Audi abbiamo propulsori TFSI a benzina, TDI a gasolio, soluzioni Mild Hybrid, Plug-in Hybrid e a metano. Con Audi Value e Audi Value Noleggio potete inoltre avere i primi tre mesi gratuiti e una riduzione delle rate e/o dell'anticipo sempre grazie all'Ecobonus 2020. In basso trovate la tabella con le varie emissioni di CO2 per i modelli più interessanti da prendere in sconto.