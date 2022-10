8 consigli per risparmiare su benzina e gasolio con una guida efficiente

Come ben sappiamo, stiamo vivendo un momento molto particolare sul fronte dell'energia, con scarse riserve a disposizione e tariffe fuori scala. Anche i carburanti sono alle stelle più o meno dal mese di febbraio 2022, l'esperto Matas Buzelis di carVertical vi dà 8 consigli per risparmiare sul carburante.

Secondo Buzelis, mettere in pratica questi consigli può ridurre "drasticamente" la spesa del carburante. Alcuni di questi "trucchi" li conosciamo già, li abbiamo inseriti in una nostra piccola guida già a marzo 2022 (il nostro stile di guida può abbassare il costo della benzina?), un nuovo ripasso però non può far male.

Secondo Matas Buzelis di carVertical è fondamentale guidare in modo fluido, evitare dunque brusche accelerazioni e frenate. Uno stile di guida aggressivo può ridurre l'efficienza energetica del carburante del 40%. La guida aggressiva può farci risparmiare 1-2 minuti di viaggio ma questo non riesce a compensare il maggior consumo di carburante. Inoltre una guida "dolce" aiuta a preservare motore, gomme e sospensioni.

Consiglio 2: ridurre il consumo del condizionatore d'aria. Il compressore dell'aria condizionata richiede un grande dispendio d'energia e il consumo di carburante può salire fino al 30%. Ovviamente rinunciare all'aria condizionata non è sempre possibile in tutti i mesi dell'anno, è meglio però non abusarne.

Matas Buzelis consiglia anche di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici, una gomma sgonfia infatti fa consumare di più. L'1% di pressione in meno rispetto a quella consigliata fa consumare lo 0,3% di carburante in più.

Quando possibile, sarebbe cosa buona e giusta evitare carichi non necessari. Se l'auto è più pesante ha bisogno di più energia per muoversi, molti automobilisti rinunciano infatti alla ruota di scorta e tengono ben pulito l'abitacolo e il bagagliaio, evitando cianfrusaglie e strumenti che possano aumentare il peso.

Quando è possibile bisognerebbe anche evitare gli ingorghi, fermarsi e ripartire infatti fa consumare molto carburante, inoltre motore, sospensioni e cambio vengono continuamente sollecitati nel traffico congestionato. Evitando le ore di punta dunque può portare a un sensibile risparmio sul carburante.

Buzelis consiglia anche di pianificare meglio i viaggi. Se riscaldato a dovere, un motore termico è più efficiente, dunque meglio fare tutte le commissioni in un viaggio solo anziché fare più uscite durante il giorno. Al di fuori della città poi il Cruise Control può aiutarci a mantenere una velocità costante, evitando così frenate e accelerazioni continue a tutto vantaggio dell'efficienza.

Siamo quasi in dirittura d'arrivo, mancano gli ultimi due consigli. Il numero 7 riguarda la scelta dell'auto. Per risparmiare, Matas Buzelis consiglia di scegliere auto efficienti rispetto ad altre più energivore. Un SUV o una berlina executive non saranno mai "economici" come una citycar o un'utilitaria, dunque sempre meglio scegliere l'auto in base alle reali esigenze di guida.

Infine è bene prendersi cura quotidianamente della propria auto. Il motore, le sospensioni e i sistemi elettrici possono influire sul consumo del carburante. Un sensore di ossigeno difettoso, ad esempio, può causare una spesa di carburante doppia rispetto al normale, affidatevi dunque alla manutenzione regolare, non trascurate la vostra vettura.