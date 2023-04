Queste sono le 12 auto elettriche che si ricaricano più velocemente

Quali sono le auto elettriche che si ricaricano più velocemente? Il tempo di carica della batteria è senza dubbio uno degli aspetti principali che un automobilista valuta prima di acquistare un'auto elettrica.

Il mercato attuale degli EV ha fatto notevoli passi in avanti rispetto a solo qualche anno fa in quanto a tempi di ricarica, ma ci sono alcune auto che spiccano sulle altre, e sono quelle che permettono di ricaricarsi in maniera super veloce e quindi di sprecare di meno il tempo del proprietario dello stesso veicolo.

Si tratta di auto che hanno a bordo una tecnologia a 800 volt e che possono quindi godere della fornitura fino a 300 o 350 kW, performance che però al momento viene raggiunta solo da pochissime hypercar. In ogni caso grazie a questo sistema di ricarica si possono utilizzare dei cavi che sono più performanti e che permettono di far fluire più corrente e soprattutto in maniera più veloce.

Ma quali sono queste auto elettriche che si ricaricano così velocemente? In vetta comandano due vetture tedesche, leggasi l'Audi RS e-tron GT, splendida berlina da 646 cavalli, e la Porsche Taycan, entrambe con una capacità di ricarica da 270 kW, con l'aggiunta della Genesis GV70.

Seconda posizione per l'ottima Polestar 3, appaiata alla Volvo EX90, entrambe con una capacità di ricarica da 250 kW, con l'aggiunta di tutti i modelli Tesla, leggasi Model 3 (range 170-250 kW), quindi Model Y (stesso range) e Model S (massimo 250 kW). Gradino più basso del podio per il duo composto dalla Hyundai Ioniq 5 e dalla recentissima Kia EV6, entrambe con capacità di 240 kW.

Infine, medaglia di legno alla BMW i4 M50 (205 kW), leggermente meglio della Mercedes EQS 450+ (200 kW). Sorprende come, in questa speciale categoria, non rientri un altro modello molto recente come la BMW i7: la splendida ammiraglia bavarese monta un impianto da 400 volt, di conseguenza la sua capacità raggiunge un livello di poco inferiore ai 200 kW.

Vale lo stesso per altre vetture di prestigio tedesche come Mercedes EQE/ EQS o la BMW i4 /iX. Anche la nuova Volkswagen ID.3 non utilizza il “turbo”, ne tanto meno tutti gli altri modelli dell'azienda di Wolfsburg. Fra le piccole, infine, si segnalano gli 80 kW per la Fiat 500-e, i 100 kilowatt per i modelli elettrici di Opel, e i 50 kW della Mini, propulsore che però sta venendo gradualmente eliminato.