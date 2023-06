Grande è meglio: ecco le 8 auto cresciute di più nel tempo. Impressiona la Fiat 500

Con il passare degli anni, e per restare al passo con gli ultimi stili e design, alcune storiche auto che hanno resistito ai tempi si sono decisamente evolute in dimensioni e peso. Ma quali sono quelle che hanno stravolto maggiormente le proprie misure?

La società inglese Zuto ha realizzato uno studio a riguardo denominato “The car size evolution”, soffermandosi in particolare su 14 modelli molto popolari, analizzando come gli stessi siano cambiati dal loro lancio fino alle versioni ad oggi sul mercato.

Dall'elenco è emerso che otto vetture sono cresciute in maniera vistosa, con una media fino al 63% rispetto alle loro precedenti versioni. Lo scettro va alla Ford Mustang, l'auto sportiva più venduta degli ultimi 10 anni, che rispetto al modello del 1964 è aumentata appunto del 63 per cento.

Leggermente peggio ha fatto la Mini, che dagli anni '50 ad oggi è aumentata costantemente nel tempo fino a raggiungere un surplus del 61 per cento. Fra le auto le cui dimensioni sono state stravolte negli ultimi anni anche la Fiat 500, in commercio di recente anche con l'Abarth elettrica, che ha guadagnato il 47% in dimensione rispetto al 1957, ma soprattutto un incremento di peso del 73%, divenendo così l'auto che è "ingrassata di più" fra quelle studiate.

Anche il Range Rover attuale ha gli steroidi rispetto a quello del 1981, misurando 5,20 metri contro i 4,47 ben 73 centimetri in più, per una crescita del 43 per cento. La Golf è invece aumentata del 40%, e basti pensare che la terza generazione, quella di metà anni '90, era grande come l'attuale Polo.

Stesso modus operandi per la Serie 3, in aumento del 39% e dalle dimensioni molto simili alla Serie 5 di inizio anni 2000. Infine si segnalano la Ford Fiesta (+37%) e la Porsche 911, con un aumento del 20%.

Sam Livingstone, esperto di car design, è stato contattato dall'azienda per cercare di capire il perchè di questo aumento, spiegando: “All'inizio le auto in Inghilterra – menziona l'inghilterra in quanto lo studio è stato eseguito in quella nazione ndr - venivano progettate, sviluppate e prodotte in Inghilterra, ma oggi arrivano da altre parti del mondo, anche dalla Cina e dal Nord America, che sono i maggiori mercati automobilistici, e hanno strade più larghe, il che significa che le macchine possono essere un po' più grandi".

Che dire poi dei sistemi di sicurezza: "I sistemi di protezione dagli urti, gli airbag e le zone di deformazione hanno tutti bisogno di spazio, quindi le auto sono cresciute in larghezza e lunghezza nel corso dei decenni per accogliere questi elementi”.

Infine c'è una questione anche di moda, visto che con l'avvento dei SUV le auto sono letteralmente esplose in quanto a dimensioni, e lo stesso sta accadendo negli ultimi anni con le berline, tornate in auge grazie all'elettrico.