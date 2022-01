75 litri di acqua per ripulire un vecchio motore BMW: ha funzionato?

Con il passare degli anni e dei chilometri, depositi di carbonio possono ridurre di parecchio le prestazioni di un motore termico. Un vecchio "rimedio della nonna" era immettere nel motore in funzione litri e litri di acqua per permettere al vapore acqueo di ripulire i condotti, funzionerà davvero? Il canale YouTube LegitStreetCars ha provato davvero.

Come si suol dire in questi casi, "non rifatelo a casa", non è un esperimento da fare a cuor leggero e - soprattutto - su una vettura che utilizzate regolarmente. LegitStreetCars ha usato un vecchio motore BMW alquanto incrostato, appartenente a una E30 con oltre 280.000 km. Il carbonio accumulato nel propulsore ha ridotto di parecchio le normali prestazioni della vettura e l'esperimento è: riuscire a ripulire tutti i condotti immettendo la bellezza di 75 litri di acqua.

Versando l'acqua con un imbuto, almeno per i primi 35 litri, la vettura ha creato un sacco di vapore - espulso regolarmente tramite il sistema di scarico. Successivamente il liquido è stato versato in maniera più lenta e alla fine dei 75 litri l'interno del motore è risultato davvero più pulito - nonostante l'artigianalità del metodo. Per saperne di più e vedere con i vostri occhi cos'ha combinato LegitStreetCars mandate pure in play il video presente in pagina.

Chissà cos'avrebbe pensato di questo metodo il povero Emanuele Sabatino - EmaMotorsport scomparso lo scorso dicembre 2021, il meccanico più amato di YouTube Italia.