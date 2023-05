Per il 75° anniversario di Honda potrebbe arrivare una nuova sportiva: si parla di S2000

Il 2023 si sta rivelando un hanno niente male per Honda, che continua a far parlare di sé con novità, modelli speciali e ottimi risultati in Formula 1 col team Red Bull, per quanto soltanto in veste di collaboratore tecnico. Quest’anno si celebrano anche i primi 75 anni del marchio e per l’occasione potrebbe arrivare una nuova sportiva Honda.

E la conferma arriva direttamente da Tom Gardner, vicepresidente di Honda Motor Europe che, ai microfoni del magazine britannico Autocar, avrebbe fatto intendere la possibilità di vedere una nuova sportiva per celebrare l’importante anniversario. Nello specifico, ha sottolineato quanto amino le prestazioni in casa Honda e di quanto siano orgogliosi dell’interesse mostrato verso l’ultima nata, ovvero la Civic Type R che ha segnato il record delle trazioni anteriori al Nurburgring.

E parlando della possibile sportiva in arrivo entro l’anno, le voci di corridoio parlano di una nuova S2000 o qualcosa di molto simile, dopotutto l’iconica roadster arrivò proprio in occasione del 50° anniversario del marchio Honda, e ricordiamo che sul finire del 2020 Honda stava vagliando la possibilità di un suo ritorno nel 2024.

Si tratta ovviamente di ipotesi, favorite senza dubbio da una forte nostalgia verso un modello che ha lasciato il segno nella storia del marchio e non solo, ma una cosa è certa, qualcosa bolle in pentola, e a prescindere degli ingredienti, si preannuncia una portata speciale.