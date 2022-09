A 75 anni supera i 350 km/h con la sua Nissan GT-R potenziata

Chi ha detto che le persone più in là con l'età vanno piano in macchina? Non ditelo a Barry, un signore di 75 anni che ha appena realizzato uno dei suoi sogni: superare i 350 km/h a bordo di una Nissan GT-R.

Barry è stata una persona tranquilla nel corso di tutta la sua vita, ancora oggi guida in maniera più che responsabile la sua Honda Civic per le commissioni quotidiane, una vettura estremamente funzionale ma poco emozionante. Il suo garage però conserva una sorta di segreto: Barry è riuscito ad acquistare la vettura dei suoi sogni, una rara Nissan GT-R del 2012, una sportiva capace di regalare forti emozioni anche nella sua forma stock - anche se questa nelle mani di Barry è stata potenziata.

Non sappiamo quali lavori siano stati fatti nello specifico, il motore però è stato completamente ricostruito e oggi dovrebbe riuscire a erogare una potenza attorno ai 1.200 CV, motivo per il quale anche il cambio ha subito un upgrade. Quando è nata per Barry la passione per le auto sportive? All'incirca 50 anni fa, quando ha visto per la prima volta una Porsche 911.

Oggi la sua GT-R dovrebbe essere perfettamente in grado di battere quella 911 che tanto lo aveva colpito e per scoprirlo Barry è andato all'Upington International Airport, in Sud Africa, per scoprire fino a che velocità fosse possibile spingere la sua GT-R. Ebbene la telemetria ha parlato chiaro: 351 km/h. Il commento di Barry? "Pensavo che andando avanti con l'età avrei rallentato un pochino, non sono sicuro però che stia andando così".