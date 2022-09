Più di 700 Mazda MX-5 all'Autodromo di Modena: è Guinness World Record!

I record sono fatti per essere superati, e quindi la scorsa domenica, 18 settembre 2022, all’Autodromo di Modena è stata fatta nuovamente la storia: sul circuito emiliano si sono radunate 707 Mazda MX-5 per entrare nel libro dei Guinness World Records.

Si tratta del raduno Miata più grande che si sia mai visto (a proposito, guardate questo lavaggio di una Mazda MX-5 originale riportata allo splendore di un tempo), che è stato ancor più grande del precedente svoltosi in Italia anche in quell’occasione. Hanno partecipato vetture provenienti da ogni dove, non solo dall’Italia, e tra le tante c’erano anche le MX-5 della Drive Experience Academy di Davide Cironi e Loris Bicocchi.

Per essere precisi, questo raduno veniva fatto ogni anno fino al 2019, poi la pandemia da Covid-19 ha fermato tutto. Nel 2022 però gli appassionati sono tornati col botto, facendo segnare numeri da record appunto, che per la cronaca è stato siglato alle ore 18:00 di ieri pomeriggio, dopo che un primo tentativo non è andato a buon fine.

Per far sì che il record fosse registrato, le vetture dovevano trovarsi tutte in pista per poi compiere tre giri del circuito, ma la grande quantità di mezzi ha richiesto un tentativo in più: le 707 auto presenti sono state disposte una dietro l’altra in quattro file parallele, a poca distanza le une dalle altre, e così hanno effettuato tre tornate dell’Autodromo di Modena, ufficializzando il primato.

L’evento è stato impreziosito da ospiti d’eccezione, come Nobuhiro Yamamoto, Program Manager delle Miata di terza e quarta generazione, Andrea Levy, Presidente del MIMO Motor Show, e Elisa Artioli, nipote di Romano Artioli da cui deriva il nome della Elise, e che abbiamo avuto modo di conoscere durante il nostro primo contatto con la Lotus Eletre a Milano.