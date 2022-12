700 km con una carica con la nuova piattaforma MEB+ di Volkswagen

La famosa piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen è stata senza alcun dubbio un prodotto di assoluto successo. È servita non solo a plasmare tutta la nuova famiglia ID. di Volkswagen, è stata la base anche dei veicoli elettrici di Audi, CUPRA e SKODA. Presto inoltre riceverà un importante aggiornamento, con diverse novità sostanziali.

La nuova piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen doveva essere un semplice refresh della generazione attuale, sembra invece che sarà proprio una seconda generazione a tutto tondo. La MEB classica in effetti ha ormai qualche anno sulle spalle, pur essendo ancora un punto di riferimento per l'intero mercato. La MEB+ sarà migliore sotto ogni aspetto: sul fronte dell'autonomia promette fino a 700 km con una singola carica, il che è un bel salto visto che oggi con la MEB il massimo ottenibile è 500 km (anche il nuovo Volkswagen ID. Buzz ha la MEB), lato ricarica invece la piattaforma potrà arrivare fino a 200 kW di potenza.

La piattaforma MEB+ servirà sicuramente a formare 10 nuovi veicoli elettrici a marchio Volkswagen entro il 2026, incluso un modello "economico" da 25.000 euro. Il Gruppo ha in programma anche veicoli premium e performance, segno che la MEB+ servirà anche a produrre nuovi veicoli elettrici Audi. Purtroppo non abbiamo informazioni precise su quando sarà presentata ufficialmente la piattaforma MEB+ ma ormai può accadere in qualsiasi momento da oggi al 2026.