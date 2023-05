Più di 700 CV dal 3 cilindri della Toyota GR Yaris: la magia di Powertune Australia

Sul finire del 2021 il team australiano di Motive Video aveva tirato fuori 500 CV dal motore della pepatissima Toyota GR Yaris, ma il primato era destinato a crollare prima o poi. E infatti Powertune Australia è riuscita a spremere il 3 cilindri da 1.6 litri fino a toccare i 750 CV di potenza, lasciando anche diversi componenti di serie.

Sui social media dell’azienda è stato pubblicato il risultato registrato al banco prova, ed è inutile sottolineare che quanto si vede lascia a bocca aperta. La piccola GR Yaris offre 261 CV nella sua versione di serie, dunque ci troviamo di fronte ad una potenza praticamente triplicata, ma non solo: per fare un paragone scomodi, la nuova Aston Martin DB 12 appena presentata offre 680 CV da un 4.0 litri V8.

Anche questa colta il blocco motore è quello di serie, ma c’è una nuova guarnizione della testa, nuoci prigionieri della testata, intercooler maggiorato di Plazmaman, un turbo Garrett G30-770, nuovo collettore di scarico e l’immancabile centralina MoTec. Inoltre ci sono iniettori Bosch da 2.200 cc al posto di quelli originali assieme ad uno scarico Akrapovic senza catalizzatore. Cambio e frizione sono stati modificati per far fronte alla potenza in più, rispettivamente con un sequenziale X-Shift e una frizione ATS Triple Carbon.

Come detto in apertura però, ci sono ancora diversi componenti originali che a quanto pare non patiscono il surplus di potenza, nello specifico parliamo di albero motore, bielle e pistoni. Un risultato niente male per la piccola belva in questione che, tra le altre cose, appartiene a Peter Freedman, la mente dietro ai famosi microfoni RODE.