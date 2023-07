Vacanze in auto: 700 cantieri sospesi per agevolare il traffico

Il traffico può portare immensi disagi agli automobilisti, se a Milano il Sindaco Sala è pronto a limitare la circolazione di automobili, l'ANAS ha già ridotto di oltre il 65% il numero dei cantieri presenti lungo la rete stradale e autostradale per agevolare l'esodo estivo.

Stiamo parlando di circa 700 cantieri su oltre 1.100 interventi attualmente attivi su tutto il territorio. Per le prossime settimane infatti si prevede un traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Nei weekend la situazione inizia a farsi delicata partire dal pomeriggio, con un aumento degli spostamenti che è destinato ad aumentare fino alla fine dell'estate.

Le tratte maggiormente interessate sono quelle dirette verso le località di villeggiatura lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, oltre alle uscite dai centri urbani. Si prevede anche un flusso di traffico consistente nei pressi dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio delle domeniche, in concomitanza con i rientri del fine settimana (i giorni da bollino rosso di agosto 2023).

Tra le principali arterie stradali nazionali maggiormente colpite dal traffico ci sono l'A2 "Autostrada del Mediterraneo" nel sud Italia, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la strada statale 148 Pontina nel Lazio, la SS7 "Appia" e l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) nel centro Italia, la SS1 Aurelia, la SS16 Adriatica, la SS26 della Valle D'Aosta e altre direttrici nel nord Italia.

Per tutti coloro che sono intenzionati a mettersi in viaggio per le vacanze, ricordiamo che a partire dal primo di agosto scatterà l'obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti per i benzinai. Vi invitiamo inoltre a tenere sempre d'occhio le indicazioni delle autorità sulle condizioni del traffico.