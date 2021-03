A 70 km/h per le strade di Sanremo con un monopattino non omologato: fermato

Chi possiede un monopattino elettrico lo sa: esistono delle regole ben precise, sia per gli utenti che per i produttori, che devono omologare i loro prodotti. Qualcuno però fa finta di niente e sfreccia in strada a 70 km/h su monopattini non autorizzati a circolare. L’ultimo caso è avvenuto a Sanremo.

Alcuni vigili urbani in moto si sono ritrovati a inseguire un monopattino elettrico capace di sfrecciare a 70 km/h fra le strade della cittadina ligure. Al di là della velocità, bisogna ammettere - come si evince dalle foto apparse sul web - che il mezzo incriminato difficilmente sarebbe passato inosservato anche a 25 km/h. Si tratta infatti di un veicolo alquanto “carrozzato”, con ruote fat e sellino.

A bordo un ragazzo nordafricano che ha detto ai vigili di aver acquistato il prodotto su un sito internet straniero e di non aver fatto alcuna modifica. In realtà acquistare un “super” monopattino sul web, ultra potente e capace di superare i 25 km/h, non è molto difficile e non è neppure illegale. Pensiamo ad esempio ai prodotti Dualtron. Sono mezzi che però possono circolare solo presso strade private o sterrate, lontane dal traffico; nel momento in cui scendono nelle normali strade trafficate, diventano illegali. Il mezzo in questione è stato infatti sequestrato dai vigili di Sanremo, che hanno multato il ragazzo (anche perché andava a 70 km/h senza casco) e consultato la motorizzazione per capire a quale categoria appartenesse.