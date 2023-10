Ecco i 7 SUV più grandi al mondo: si arriva fino a quasi 6 metri di lunghezza

Soltanto pochi giorni fa abbiamo sollevato il problema del peso dei SUV elettrici alla luce del fatto che l'Audi SQ8 E-Tron sfiorasse le 2,8 tonnellate. Al momento le aziende automobilistiche non sembrano intenzionate a frenare “l'ingrandimento” degli Sport Utility Vehicle per una semplice ragione: sono richiestissimi sul mercato.

Da una recente indagine è emerso che i SUV sono come una droga, chiunque li acquista non torna più indietro, di conseguenza le case automobilistiche hanno deciso di inserire nella propria line up almeno un'auto di questo tipo per venire incontro alle esigenze delle persone.

Non tutte le aziende possono però fregiarsi di avere i SUV più maestosi al mondo, e fra queste figura Rolls Royce precisamente il Cullinan. Si tratta di una vettura che misura ben 5,34 metri di lunghezza per 2,16 di larghezza, e che è considerato all'unanimità il SUV più lussuoso al mondo.

Il più lungo è invece Made in Usa, precisamente il GMC Yukon XL, che come già si intuisce dal nome vanta delle dimensioni extra large. Basti pensare che questa “belva” a firma General Motors misura quasi sei metri di lunghezza, per l'esattezza 5,84: nessuno è lungo come lui.

Non è il più lungo ma forse è il più imponente per la forma e stiamo parlando del Cadillac Escalade, un altro grande classico fra i SUV americani, che in totale misura 5,76 metri di lunghezza (nella versione ESV, Escalade Stretched Vehicle) con ben tre grandi file di sedili. Sotto il cofano un possente V8 da 6,2 litri con 420 cavalli in grado di spostare agilmente 2,7 tonnellate, il peso della stessa vettura.

Fra i SUV di maggiori dimensioni occhio anche ad un mezzo del gruppo Stellantis, leggasi il Jeep Gran Wagoneer, che vanta 5,75 metri di lunghezza con un passo di 3,3 metri e un bagagliaio che può contenere fino a 3.709 litri. Senza dubbio meno “monstre” è il Land Rover Defender, che può ospitare fino ad un massimo di otto passeggeri grazie alla sua lunghezza di 5,35 metri.

Chiudiamo con altri due grandi classici a stelle e strische come lo Chevrolet Suburban da 5,73 metri, SUV con quasi 90 anni di storia (prima si chiamava semplicemente fuoristrada), e il Ford Expedition, che invece arriva fino a 5,63 metri nella versione Max.