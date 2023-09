7 scooter elettrici per muoversi in città a costo (quasi) zero

Se sulle auto elettriche gli automobilisti nutrono ancora parecchi dubbi, per quanto riguarda le due ruote invece è tutto più semplice: le batterie si possono ricaricare anche in appartamento e i costi di esercizio sono irrisori. Quali scooter elettrici comprare, dunque, a fine 2023?

Abbiamo selezionato per voi quelli che sono, secondo noi, i modelli “simil 50 cc” che meritano più attenzione per preservare il budget e comunque portarvi a scuola o al lavoro in maniera divertente e a zero emissioni. Ovviamente a tutti i prezzi che seguono bisogna applicare gli attuali incentivi: -30% senza rottamazione, -40% con rottamazione.

Piaggio 1

Iniziamo con il Piaggio 1: è disponibile in due versioni differenti, la variante standard costa 2.899 euro senza aggiungere accessori. L’immatricolazione, inoltre, è in inclusa nel prezzo. Parliamo di uno scooter elettrico con batteria da 1,4 kWh dal peso di 10 kg, sufficiente per percorrere fino a 55 km, la potenza invece è di 2,2 kW. La variante Active porta la potenza a 3 kW e la batteria a 2,3 kWh per un’autonomia quasi raddoppiata: 85 km.

Honda EM1 e:

Proseguiamo con l’Honda EM1 e:, il primo scooter elettrico del marchio. Abbiamo 41 km di autonomia con il battery pack da 10,2 kg, capace di promettere oltre 2.500 cicli di ricarica. La potenza è in questo caso di 1,7 kW, il prezzo per l’Italia però non è ancora stato svelato, dovrebbe essere questione di giorni.

NIU MQi+ Sport

Immancabile in questa lista l’apporto di NIU, marchio leader del settore. Dalla sua versatile line-up abbiamo selezionato il nuovo MQi+ Sport, in linea con il Piaggio 1 e l’Honda EM1 e:. Abbiamo 55 km di autonomia (65 con Extended Range), un motore Bosch da 1,4 kW e tanta tecnologia, con tanto di localizzatore del veicolo incluso. Il prezzo dovrebbe partire da 2.499 euro, per una maggiore certezza vi consigliamo però di contattare il vostro rivenditore di fiducia perché i listini cambiano di continuo.

Yamaha NEO's

Anche Yamaha si è lanciata nel mondo elettrico con il suo NEO’S. Il modello base offre 2,3 kW di potenza, 37 km di autonomia, un prezzo di 3.599 euro. Con due pacchi batteria è possibile portare l’autonomia a 68 km, un singolo pack pesa 8 kg e si carica completamente (0-100%) in 8 ore.

Super Soco CUmini

Sullo stesso stile dei precedenti scooter troviamo poi il Super Soco CUmini: raggiunge i 42 km/h, ha una potenza di 600 W e 39 km di autonomia. La sua batteria è garantita per sopravvivere a oltre 600 cicli di ricarica, si ricarica totalmente in circa 4,5 ore. Si tratta di uno degli scooter elettrici più compatti e leggeri del mercato, non andiamo oltre i 57 kg. Abbastanza compatto è anche il suo prezzo: 2.190 euro.

Yadea G5

Anche in casa Yadea ci sono delle ottime soluzioni elettriche. La nostra selezione “base” è il nuovo G5, che a un prezzo di 2.690 euro vi offre un motore da 2,3 kW, una batteria da 32 Ah, 45 km/h di velocità massima e un’autonomia di 77 km. A listino ci sono anche varianti più potenti e/o con più autonomia. Il G5 Pro ad esempio porta il motore a 3,1 kW lasciando invariata l’autonomia di 77 km; il G5 Pro Double Battery invece ha sempre 3,1 kW di potenza ma 154 km di autonomia. Un modello dall’alto rapporto prestazioni-prezzo.

Horwin EK1

Chiudiamo infine con Horwin, che ha appena inaugurato una sede italiana (nasce ufficialmente Horwin Italia) per rafforzare la sua presenza nel nostro Paese. La sua offerta “50 cc” offre il nuovo EK1: a vuoto pesa 92 kg, eroga una potenza massima di 2,8 kW, raggiunge i 45 km/h e promette 70 km di autonomia con una singola batteria, 120 km con due batterie. Il prezzo parte da 3.690 euro, anche in questo caso però vi consigliamo di sentire il vostro rivenditore di fiducia.