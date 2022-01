I 7 peggiori incidenti e fail al Rally di Monte Carlo 2022: il video ufficiale

Prima del Rallye di Monte Carlo 2022 abbiamo potuto assistere a un incidente clamoroso per Craig Been nella sua Ford Puma durante i test per l’inizio della stagione WRC 2022. Il Rally stesso, tuttavia, ha visto numerosi fail e incidenti che hanno aggiunto spettacolo alla competizione. Ecco la compilation ufficiale della WRC.

Per non farsi mancare nulla, il canale YouTube ufficiale FIA World Rally Championship ha pubblicato una Top 7 di incidenti, errori e momenti fortunati per i piloti durante Monte-Carlo 2022. Non sono inclusi tutti gli episodi salienti, dunque, bensì una selezione fatta dal team ufficiale.

Si parte con il piccolo testacoda di Ogier che lo ha portato a scontrarsi contro il guardrail, uscendone però rapidamente per continuare la corsa, insomma, solamente una minima perdita di tempo. Allo stesso modo, al sesto posto viene inserito il pilota Toyota Elfyn Evans e il suo piccolo “tap” al guardrail con il posteriore, anche in questo caso senza particolari ripercussioni.

Ad avviare la Top 5 è il testacoda completo di Thierry Neuville con la sua Hyundai, e segue subito uno dei primi incidenti più importanti del Rally di Monte Carlo: Oliver Solberg, alla guida della seconda Hyundai, ha frenato troppo tardi a un tornante e si è visto costretto a “scivolare” verso la foresta, fortunatamente fermandosi al primo albero senza impatti particolarmente gravi.

La classifica procede con altri incidenti, specialmente sulla neve, anch’essi non particolarmente preoccupanti. Purtroppo nella compilation mancano alcuni degli episodi più pericolosi e preoccupanti, come la terrificante discesa di Fourmaux in un dirupo, ma si tratta comunque di un video imperdibile.

Ricordiamo, infine, che a vincere il Rally è stato il leggendario Sébastien Loeb.