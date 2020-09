7 novità in arrivo su Android Auto con i prossimi aggiornamenti

Android Auto, il sistema che ci permette di avere alcune delle app presenti sullo smartphone direttamente sullo schermo di bordo della nostra auto, si può tranquillamente definire un cantiere aperto, in continua espansione. Andiamo così a scoprire ulteriori novità in arrivo con il prossimo aggiornamento.

Le novità non sono ancora ufficiali, arrivano però da un changelog di Google e sono state pubblicate in italiano dal gruppo Facebook Android Auto Italia, che segue quotidianamente lo sviluppo del software. 7 le novità di rilievo in arrivo con le prossime versioni di Android Auto, con in primo piano la possibilità di leggere i parametri dell’auto come l’inserimento del freno a mano, l’attivazione del sensore luci, lo stato della bussola e della marcia.

Android Auto sarà anche in grado di capire quando il passeggero è presente oppure no leggendo il relativo sensore a bordo vettura, il che potrebbe - almeno lo speriamo - attivare una “Modalità passeggero” ricca e con maggiori opzioni rispetto alla versione classica, pensata ovviamente per ridurre al minimo la distrazione del conducente.

Continuiamo la lista con la Modalità Bussola, ancora tutta da scoprire, diverse novità per l‘interfaccia di navigazione, la probabile compatibilità con il doppio display (anche se non sappiamo esattamente se questa feature arriverà con il prossimo update o con i successivi), novità grafiche per utenti ipovedenti. Non vediamo l’ora che l’applicazione si aggiorni per toccare con mano (e avere conferma di) tutte queste novità.

Ricordiamo anche che Android Auto è diventato potenzialmente wireless per tutti con Android 11, vediamo cosa ci serve davvero per dire addio al cavo.