Rivoluzione al premio Auto dell'Anno 2022: 6 finaliste su 7 sono elettriche

Si avvicina anche quest'anno il momento di scoprire quale sarà l'Auto dell'Anno, nello specifico la Car of the Year 2022. Svelate le sette finaliste, lo shock è che sei di queste sono elettriche/elettrificate - e nessuna è italiana.

A contendersi il titolo quest'anno troviamo la nuova CUPRA Born che abbiamo già guidato in anteprima in Catalogna, la Ford Mustang Mach-E che abbiamo provato in pista, la Hyundai IONIQ 5 che abbiamo ampiamente coperto sulle nostre pagine (la prova della nuova Hyundai IONIQ 5 RWD), la Kia EV6, la Renault Mégane E-Tech che abbiamo provato a luglio e infine la Skona Enyaq iV fra le elettriche/elettrificate.



Outsider invece la nuova Peugeot 308, l'unica 100% termica delle sette finaliste. Proprio la Peugeot 308 è una grande favorita, del resto dal 2014 al marchio del Leone è andato il premio ben tre volte, con la precedente 308, con la 3008 e la 208. Anche la Ford Mustang Mach-E potrebbe aggiudicarsi il premio finale, mentre fra le grandi escluse dell'anno troviamo sicuramente la BMW iX e la Maserati MC20, che avrebbero sicuramente ambito ad almeno una posizione in finale.



Mancano poi la Tesla Model Y, appena arrivata in Europa e incapace di bissare la finale della sorella Model 3, la Volkswagen ID.4 e l'Audi e-tron GT.