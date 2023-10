7 auto che erano segretamente molto più veloci di quanto le case dichiarassero

Ci sono auto in circolazione che possono vantare prestazioni superiori a quelle ufficiali dichiarate dalla casa. Nel mondo dei motori non deve sorprendere, ma alcuni casi sono decisamente particolari visto che si tratta di differenze importanti fra i dati ufficiali e quelli nella vita reale: scopriamoli insieme.

Partiamo dalla splendida Toyota Gr Yaris, auto per cui è in programma la versione a 8 rapporti, che ufficialmente impiega 5,5 secondi per raggiungere i 100 km/h. Per la gioia di tutti i suoi possessori, tale velocità viene raggiunta in quasi un secondo in meno, precisamente 4,6.

Che dire poi di una delle auto più belle di tutti i tempi come la Ferrari F40, il cui motore 2.9 V8 biturbo erogava 480 cavalli ma in realtà sembra superasse i 500 senza problemi.



Due esempi anche in casa Porsche, a cominciare dalla leggendaria 959, che ufficialmente raggiungeva i 318 km/h ma ufficiosamente erano 321. Tutto merito di un potenziamento “segreto” di fabbrica che permise al propulsore del bolide di Stoccarda di toccare i 520 cavalli rispetto ai 450 dichiarati. Situazione simile per la 991 Turbo S, che raggiungeva i 100 km/h da fermo in 2,9 secondi, ma sulla strada il tempo si abbassava di 4 decimi, fermando il cronometro a 2.5.

In questo gruppo di auto rientra anche un gioiello come la Nissan Skyline/GT-R, il cui motore 2.6 biturbo sviluppava in teoria 276 cavalli. Peccato però che in realtà superasse i 400 cavalli e si mormora che fu un escamotage per evitare di spaventare troppo gli automobilisti, all'epoca non proprio avvezzi a certe potenze.

Proseguiamo con la McLaren F1, l'auto più veloce al mondo per un certo periodo, la cui velocità massima dichiarata era di 371 km/h, ma in realtà pare potesse superare agilmente i 390 chilometri all'ora.

Chiudiamo con una vettura particolare, la Vauxhall Lotus Carlton, nota anche come Opel Omega, che grazie ai suoi 377 cavalli e a due giganteschi turbo Garrett raggiungeva facilmente i 280 km/h orari di velocità: peccato che in realtà fossero 305.