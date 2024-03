7 auto con uno sconto superiore al 25% a marzo 2024: dalla Fiat 500e alla Ypsilon

Se foste alla ricerca di un'auto con un ottimo sconto a marzo 2024 allora siete nel posto giusto visto che, su questa pagina, elencheremo quelle auto che per il mese attuale sono in vendita con un taglio del 25% rispetto al normale listino.

Partiamo subito con il botto con la Citroen C5X, in vendita a 27.900 euro invece che a 37.200 euro, quindi con un taglio esatto del 25 per cento. Il modello in promo è quello con motore PureTech da 130 cavalli EAT8 You, acquistabile con un anticipo da 5.440 euro, 35 rate mensili da 299 euro e una rata finale da 18.996. L'offerta è valida fino al 31 marzo.

E' invece in sconto del 26 per cento la DR 1.0 EV, promo che è stata attuata negli scorsi giorni dopo che l'intero listino Evo e DR è stato ridotto di circa 2/3.000 euro. La 1.0 EV è in vendita solitamente a 26.900 euro ma attualmente si può acquistare a 19.900 euro grazie a 7.000 euro di sconto divisi fra bonus Dr ed ecobonus statale da 5.000 euro. Il finanziamento prevede un anticipo da 5.990 euro e 96 rate da 209 euro al mese (no rata finale), previa la rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro 5.

La Peugeot 3008 Hybrid è in vendita anch'essa con uno sconto del 26 per cento, precisamente il modello 136 e-DCS6 Allure Pack, acquistabile a 30.670 euro solo finanziamento i-Move. Serve un anticipo di 3.866 euro, 33 rate da 350 euro al mese e una rata finale di 22.489, offerta valida fino al 22 marzo. Di listino la 3008 in tale allestimento sta a 41.420 euro.

Proseguiamo con la Toyota Aygo X, l'A-SUV più venduto in Italia nel 2023, acquistabile a 13.400 euro anziché 18.400, quindi con uno sconto netto di 5.000 euro. L'auto in questione, con allestimento Active MT, è acquistabile solo con finanziamento Toyota Easy Next che prevede un anticipo da 2.750 euro, 47 rate da 119 euro e una rata finale da 7.705 euro. Anche in questo caso è prevista la rottamazione (non è previsto un cumulo con incentivi statali).

27 per cento di sconto anche per la Citroen C3 PureTech da 83 cavalli allestimento You, in vendita a 13.350 euro anziché 18.350 euro, e lo stesso taglio è stato fatto al listino della Lancia Ypsilon Hybrid Platino in vendita a 14.300 euro anziché 19.550 euro: anticipo di 4.209 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale da 10.055 euro.

Chiudiamo con la Fiat 500e che per il mese di marzo è protagonista degli sconti, visto che l'azienda torinese l'ha “tagliata” del 28 per cento, portandola a 21.550 euro rispetto ai 29.950 euro, quindi ben 8.000 euro in meno previa rottamazione e incentivi statali. Il finanziamento prevede un anticipo di 5.673 euro, 35 rate da 99 euro al mese e una maxi rata finale da 14.264 euro.

