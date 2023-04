Solo 7 auto possono sfoggiare più di 1.500 CV: ecco il club delle più potenti al mondo

C'è un club iper esclusivo nel panorama auto, ed è quello composto dalle hypercar che vantano almeno 1.500 cavalli sotto il cofano, che siano termiche o elettriche. Si tratta di fuoriserie incredibili che sprigionano una potenza monstre.

Dopo avervi svelato le uniche 4 auto che superano ai 450 km/h, nonché l'elenco delle pochissime supercar in grado di accelerare da 0 a 96 km/h in meno di due secondi, è giunto il momento di andare a scoprire insieme quali sono le auto più potenti sulla faccia della terra.



Si tratta di vetture super esclusive e dal costo esagerato, anche perchè la potenza ha un prezzo. Partiamo dalla Bugatti Chiron, che vanta ben 1.500 cavalli con una coppia di 1.600 Nm. Il tutto è merito del suo mostruoso motore W16 da 8 litri, un propulsore che di fatto è magico: riesce a far scomparire la benzina nel giro di pochi istanti. Il prezzo di questa belva è di ben 2,4 milioni di euro.



La stessa potenza è raggiunta dalla Koenigsegg Regera, fuoriserie ibrida che monta un V8 in collaborazione con 3 motori elettrici. Fra i suoi numeri da urlo, i 100 km/h in soli 2,7 secondi e i 400 in appena 20 secondi. Rimaniamo in casa Koenigsegg per la Jesko, vettura che vanta sotto il cofano un V8 da 5 litri con una potenza di 1.600 cavalli raggiungibili grazie al carburante E85. E' in produzione e le sue 125 unità sono già tutte vendute.



Restiamo sui 1.600 cavalli con la Hennessey Venom F5, l'erede della GT, capace di sprigionare una potenza furiosa grazie ad un V8 da 7,6 litri e 1.762 Newton metri di coppia. Saliamo di livello, aggiungiamo altri 250 cavalli per arrivare alla Bugatti Bolide, un vero missile con le ruote. Può toccare quota 1.850 cavalli con un carburante racing a 110 ottani, ed ha un peso di soli 1.240 kg: è un'auto da corsa a tutti gli effetti.



Se non foste ancora soddisfatti, passiamo alla Pininfarina Battista, la prima full electric di questa speciale classifica. La sua batteria permette di sprigionare ben 1.900 cavalli di potenza e scatta in due secondi da 0 a 100 km/h. Chiudiamo con quella che al momento è l'auto più potente mai costruita, leggasi la Rimac C_Two, seconda vettura elettrica della categoria.



L'hypercar è in grado di sprigionare 1.915 cavalli con una coppia mostruosa da 2.300 Nm. Raggiunge i cento chilometri orari in soli un secondo e 85 decimi, e la sua velocità è di 412 km/h. Numeri a dir poco incredibili.