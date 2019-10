Le 7 auto elettriche più efficienti del mercato secondo InsideEVs

Acquistare un'auto elettrica significa certamente andare a risparmiare sul carburante, salutando in modo definitivo sia la benzina che il gasolio, bisogna però stare attenti all'efficienza della vettura che si sceglie, altrimenti si fa un grande buco nell'acqua. InsideEVs ha raccolto le 7 EV che permettono di risparmiare maggiormente sui consumi.

Al settimo posto troviamo un best seller assoluto, la Tesla Model 3 in versione Long Range, che consuma 29 kWh ogni 160 km di strada percorsa, battuta un po' a sorpresa dalla Volkswagen e-Golf, una vettura ormai destinata a scomparire per lasciare campo alla nuova ID.3 elettrica ma che consuma appena 28 kWh per 160 km.

Risalendo la lista troviamo poi la Chevrolet Bolt EV, una delle EV più vendute negli Stati Uniti, sempre con 28 kWh per 160 km ma con una migliore efficienza nel ciclo urbano. Importante quarto posto per la Hyundai Kona, sempre con 28 kWh per 160 km ma con un rapporto miglia/gallone di carburante migliore della e-Golf e della Bolt EV.

Sul podio troviamo invece la Tesla Model 3 Standard Range, in grado di risultare efficiente sia in città che in autostrada, con un consumo di 26 kWh per 160 km. Riesce a fare ancora meglio la sorella Model 3 Standard Range Plus, l'unica disponibile in Italia come modello entry level, con 25 kWh/160 km, seconda solo alla Hyundai Ioniq Electric, che ha lo stesso consumo in kWh ma una migliore efficienza cittadina e un prezzo inferiore.