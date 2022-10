Le 7 auto diesel più lente del 1980 vendute negli Stati Uniti

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più veloci degli anni '80, dalla Mercedes-Benz 300E AMG Hammer alla Porsche 959, è il momento di guardare dall'altra parte dello specchio e scoprire le più lente... ma con qualche restrizione: le auto più lente a gasolio vendute negli USA.

Uscita nel 1980, l'Audi 5000D riusciva ad accelerare da 0 a 60 mph (96,56 km/h) in 18,5 secondi. Era una berlina 4 porte abbastanza lenta, nonostante il suo motore a gasolio 5 cilindri. Ai suoi utenti offriva solo 67 CV.

La Chevrolet Caprice Classic è stata una classica station wagon americana 4 porte, capace di arrivare a 105 CV con un motore V8 a gasolio. Il suo cambio era a 3 velocità automatico e scattava, per così dire, da 0 a 96 km/h in 18,8 secondi.

Non poteva mancare in questa lista anche una coupé 2 porte: parliamo della Oldsmobile Toronado, una vettura piuttosto pesante (2.037 kg) che nonostante il suo motore V8 diesel non offriva più di 105 CV. Accelerata da 0 a 96 km/h in 19 secondi.

Neppure la Cadillac Seville ha brillato in accelerazione: come la Toronado, impiegava 19 secondi a raggiungere i 96 km/h partendo da ferma. Era una berlina 4 porte con cambio automatico a 3 velocità, tipico per gli Stati Uniti all'epoca.

Altra coupé 2 porte, rigorosamente a gasolio: la Cadillac Eldorado impiegava 19 secondi per raggiungere i 96 km/h e offriva sempre un motore V8 diesel da 105 CV.

Ancor meno potente era la Mercedes-Benz 300TD: nonostante i suoi 5 cilindri erogava soltanto 83 CV. Il suo telaio wagon poi faceva il resto: impietosa l'accelerazione 0-96 km/h, ci volevano 19,5 secondi.

Arriviamo così alla più lenta vettura a gasolio degli anni '80, un'auto che noi europei conosciamo bene (anche perché l'abbiamo prodotta): è la Volkswagen Golf a gasolio, la primissima edizione del best seller tedesco, venduta in Nordamerica nel 1980 con il nome di Volkswagen Rabbit. Accelerava da 0 a 96 km/h in ben 19,6 secondi, con il suo motore 4 cilindri che offriva solo 48 CV.