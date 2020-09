I 7.500 euro dell'Autopilot avanzato sono troppi? Tesla pensa all'abbonamento mensile

Come probabilmente già sapete, Tesla offre due livelli di "profondità" per il suo avanzato sistema di assistenza di guida Autopilot. Un livello "base" disponibile di serie su tutte le vetture vendute in Italia, un livello "al massimo potenziale" dal costo di 7.500 euro una tantum in fase di ordine. Le cose però stanno per cambiare.

7.500 euro (8.000 dollari negli USA) sono davvero tanti, è quasi il costo di una intera utilitaria entry level, inoltre la Guida autonoma di Elon Musk "al massimo potenziale" include funzioni che in Europa sono limitate, non a caso tempo fa vi abbiamo spiegato perché non valesse la pena investire una cifra simile in questo preciso momento storico. Ebbene presto non dovremo più spendere 7.500 euro per avere il servizio, Tesla sta infatti per lanciare una sottoscrizione mensile per avere il suo Full Self-Driving.

La notizia era nell'aria da tempo, un utente di Reddit però è riuscito a fare uno screenshot a una nuova pagina dell'app mobile di Tesla, che dovrebbe aggiornarsi a breve pubblicamente. Già oggi l'app per smartphone di Tesla ci permette di acquistare opzioni aggiuntive per la nostra auto elettrica, pensiamo al boost dell'accelerazione per esempio, presto nella stessa area degli acquisti arriverà la sezione Abbonamenti, dove appunto sarà possibile pagare mensilmente la nostra guida autonoma avanzata. Ora resta da capire a che prezzo sarà proposta l'opzione, negli USA si parla di oltre 100 dollari al mese, dunque potrebbe rimanere un salasso, di questo però non v'è certezza.