Il 69% degli americani non vuole auto elettriche o ibride: lo studio

Quale sarà la grande sfida del nuovo mercato elettrico? Convincere il pubblico americano. Secondo un nuovo studio elaborato da Deloitte, il 69% degli americani non sarebbe interessato a prendere una nuova EV, un'ibrida oppure una Plug-in Hybrid.

Quasi due terzi degli utenti intervistati (un campione di circa 1.000 persone) ha affermato con chiarezza di volere ancora vetture a benzina o diesel poiché non si fida dell'autonomia delle auto elettriche. Inoltre viene considerata insufficiente anche l'infrastruttura di ricarica a cavallo di tutti gli Stati Uniti. Solo il 17% degli intervistati ha risposto che prenderebbe in considerazione un'ibrida come prossima vettura, mentre solo il 5% si sarebbe lasciato convincere dal Plug-in Hybrid con un ultimo 5% favorevole alle 100% elettriche.

Risultati che sembrano tremendamente simili a quelli del Sud dell'Asia ma totalmente differenti rispetto a Germania, Giappone e Corea del Sud. In questi Paesi solo il 49%, il 39% e il 37% di persone sarebbero ancora fedeli alle auto ICE. Persino l'India sembra più interessata ai veicoli elettrici degli Stati Uniti, che potrebbe diventare una vera anomalia nel mondo industrializzato. Certo bisogna anche dire che il mercato USA è alquanto unico: il pubblico è abituato a coprire lunghe distanze con i propri veicoli diesel, facendo rifornimento a prezzi decisamente più bassi rispetto all'Europa - dove ci si muove soprattutto all'interno di blocchi urbani.

Sempre secondo Deloitte, anche al di fuori degli USA la paura più grande è non avere abbastanza autonomia e la scarsità di stazioni pubbliche, così come preoccupa l'aumento costante dell'energia elettrica - che potrebbe tenere moltissimi utenti lontani da Plug-in Hybrid e BEV nei prossimi anni. La speranza è che le nuove fonti rinnovabili possano abbassare i prezzi della corrente elettrica, cosa che comunque non sta accadendo oggi, visto che in Italia il 2022 è iniziato con nuovi e pesanti rincari per gas ed elettricità.