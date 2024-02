66.000 euro per cambiare la batteria a una BMW i3: la fattura è diventata virale

Proprio questa mattina abbiamo pubblicato un articolo dedicato al costo del cambio batteria sulle auto Tesla. Un costo che può cambiare da Paese a Paese, da modello a modello, sentite ad esempio cos’è capitato al proprietario di una BMW i3...

La BMW i3 appartiene ormai al passato del marchio tedesco. È andata fuori produzione nel 2021, del resto montava a bordo tecnologie datate per il Gruppo BMW - che da tempo produce elettriche new gen e ora si appresta a lanciare 6 nuovi modelli elettrici della Neue Klasse. Il supporto alla vettura è ancora garantito, ovviamente, rimpiazzare la sua batteria però è risultato alquanto costoso a un proprietario statunitense.

La fattura per il cambio batteria ha fatto segnare quota 71.208,27 dollari, circa 66.000 euro al cambio attuale, lo sfortunato proprietario avrebbe dunque potuto acquistare senza problemi una nuovissima BMW i5 2024 allo stesso prezzo, anzi, spendendo addirittura qualche dollaro in meno (i prezzi partono da 67.795 dollari oltreoceano). BMW i5 che ora è arrivata anche in versione Touring. Probabilmente qualcosa non quadra, la foto della fattura è stata messa sui social e altri utenti hanno condiviso la loro esperienza. Qualcuno ha speso 30.000 dollari per lo stesso lavoro, meno della metà; è comunque tanto, ma almeno non si sono superati i 70.000 dollari.

E meno male che la batteria della prima BMW i3 è da solo 22 kWh, un battery pack da appena 8 moduli. Considerando che un singolo modulo costa circa 3.000 dollari, un battery pack di questo tipo dovrebbe aggirarsi sui 25.000 dollari, più la manodopera si potrebbe effettivamente arrivare a 30.000 dollari. 71.000 dollari, dunque, sembrano davvero uno sproposito ingiustificato. Carbuzz ha provato a sentire BMW USA ma non ha ancora ottenuto risposta, nel frattempo c’è sempre a chi è andata peggio: il proprietario di una Hyundai iX35 a idrogeno con problemi alle Fuel Cell si è visto recapitare una fattura da 113.500 dollari, circa 105.000 euro...