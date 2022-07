Per la prima volta in 65 anni, il circuito di Laguna Seca verrà percorso al contrario

Ad agosto si terrà l’edizione 2022 della Rolex Monterey Motorsports Reunion, un evento che accoglie alcuni dei veicoli più importanti nella storia del motorsport sul circuito di Laguna Seca, sulla falsa riga di quanto avviene al Festival of Speed di Goodwood, e non a caso quest’anno ci sarà anche la “hill climb del Cavatappi”.

Per chi non lo sapesse, il Cavatappi, o Corkscrew in lingua madre, è la più celebre curva di Laguna Seca e forse la curva più famosa di tutte, una difficilissima chicane sinistra destra in discesa completamente ceca, complessa in auto e quasi paurosa in moto.

Quest’anno invece, per la prima volta in 65 anni il circuito verrà percorso al contrario, in senso orario, e nelle fasi finali dell’evento ci sarà appunto una hill climb cronometrata la cui partenza rimane sulla linea del traguardo, mentre l’arrivo è situato sulla cima del Cavatappi. I piloti dovranno quindi percorrere a ritroso la curva 11 e la 10, per poi affrontare la Rauney Curve fino al Corkscrew.

Verrano svolte due sessioni che termineranno con la People’s Choice Shootout che decreterà il vincitore, un format tutto nuovo che offre quindi una competizione più rilassata rispetto a quanto offerto negli altri giorni di festival. Tra i partecipanti ci sarà anche la leggenda Bruce Canepa, l’ex pilota e adesso restauratore e venditore di auto da corsa e non solo, che al momento sta pensando quali vetture portare all’evento: “Ci sono diverse auto a cui sto pensando. Ho corso diverse volte al Goodwood Festival of Speed, ma farlo a Laguna Seca sul Cavatappi è un'esperienza senza precedenti che sarà davvero emozionante. Non so chi si divertirà di più, i piloti o i tifosi”.

La Rolex Monterey Motorsport Reunion 2022 si terrà dunque dal 17 al 21 di agosto, e nell’arco di questi giorni prevederà numerose competizioni tra vetture classiche, eventi Cars and Coffee, l’esposizione delle auto Pagani, giri a bordo delle safety car Lexus e un’esposizione dedicata ai bolidi più vincenti di Le Mans (a proposito, guardate le prime immagini del prototipo Ferrari Le Mans Hypercar durante i test Fiorano).