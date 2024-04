Le 6 Tesla più performanti si sfidano in una drag race: chi vincerà? Il video

Di sfide Drag race ve ne abbiamo mostrate a bizzeffe. Spesso le sfide più interessanti sono tra auto elettriche e auto a combustione o categorie di veicoli diverse tra loro (es. moto vs auto da Formula 1). L'ultimo esempio è stata la RedBull di Vettel contro due supercar. Ma come vediamo una sfida tra tutte le Tesla esistenti?

Del resto si sa, e lo diciamo subito, Tesla Model S Plaid è praticamente imbattibile nelle sfide Drag Race: che gli si metta contro una Bugatti, una moto super performante o qualunque altro veicolo, questa vince sempre. Dopo dunque aver visto così tante sfide, si può già intravedere uno schema. Tra vent'anni, potrebbe essere la fine dell'era dei motori a combustione interna e forse l'industria automobilistica troverà una soluzione diversa dalle auto alimentate a batteria.

Oggi, assistiamo a sei Tesla che si sfidano in una serie di prove. È una competizione piuttosto semplice; il risultato è prevedibile guardando i numeri. Come previsto, la Model S Plaid è la più veloce: essa impiega meno di 10 secondi per percorrere 402 metri (il famoso quarto di miglio). La Modello X, a causa delle sue dimensioni parte certamente svantaggiata, ma nonostante le sue dimensioni, la versione Plaid di questo SUV è abbastanza veloce, con tempi di 10,2 secondi sempre sul quarto miglio. Per i restanti risultati vi invitiamo a vedere il video allegato.

Tesla continua a dominare il mercato delle auto elettriche, con la Model Y che è stata la vettura più venduta al mondo lo scorso anno, e rappresenta attualmente il 20% del mercato delle auto elettriche. Sebbene vantaggi come design attraente, tecnologia avanzata e convenienza dei prezzi rendano le vetture Tesla popolari tra i consumatori, mentre la concorrenza si trova ad affrontare sfide nel competere con i prezzi competitivi dell'azienda statunitense.

Elon Musk ha anticipato i tempi investendo in metodi di produzione che hanno permesso di abbattere i costi, ma mentre Tesla continua a ridurre i prezzi per mantenere alte le vendite, le case automobilistiche europee devono ancora trovare una quadra definitiva per rimanere competitive nel settore delle auto elettriche.

