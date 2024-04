6 Rolls Royce dello stesso colore dei propri turbanti: se sei un miliardario puoi farlo

Reuben Singh, un'affermato imprenditore, rinomato per i suoi "gusti sopra le righe" e la passione smisurata per le auto Rolls-Royce, face scalpore nel 2019 con un acquisto che ha fatto parlare il mondo intero: sei pregiati veicoli della celebre casa automobilistica acquistati in un'unica transazione per abbinarli ai suoi turbanti.

Ma ciò che ha reso questa operazione ancora più straordinaria è stata il coordinare i colori dei suoi turbanti con quelli delle Rolls-Royce. Tutto ebbe inizio quando Singh, rispondendo in maniera brillante a un commento razzista sui suoi canali social che attaccava proprio la sua pratia culturale di indossare turbanti, egli decise di creare un parco auto Rolls-Royce ognuna di queste abbinata ai suoi copricapo: queste presero il nome di "Rolls-Royce Turban Challenge".

Con l'acquisto di sei di questi prestigiosi veicoli in una sola volta, Singh continua a stupire collezionisti e amanti delle auto di lusso in tutto il mondo, dimostrando che, quando si parla di eleganza e stile, si trova in una categoria a sé stante. E se si tratta di sfidare un triste individuo che usa il razzismo per sfogare la sua frustrazione e senso di inferiorità meglio ancora. Certo, se sei miliardario è tutto più facile (guardate anche questa folle conversione di una Rolls-Royce del 1929 in un'auto elettrica).

Ora, il suo parco auto, conta ben 6 Rolls-Royce, tra cui modelli come la Cullinan e la Phantom. Ma queste non sono che una piccola parte della sua straordinaria collezione. Con veicoli del calibro della Porsche 918 Spyder, della Lamborghini Huracan, della Bugatti Veyron, un jet privato e altri acquisti sontuosi, Singh si è sempre distinto nel mondo dell'automobilismo e del lusso.

Di certo, in questa straordinaria collezione di Rolls-Royce manca la Droptail, del quale vi abbiamo parlato come un capolavoro di artigianato assoluto. La Rolls-Royce Droptail richiede 8.000 ore di lavoro complessivo per essere realizzata e 5 mesi solo per l'assemblaggio del quadrante dell'orologio. Solo quattro di questi straordinari roadster su misura sono in produzione e vengono prodotte una alla volta.

