Ecco i 6 modelli di maniglie delle portiere usati dai designer: li conoscete tutti?

Fra gli elementi su cui i disegnatori di automobili si stanno letteralmente sbizzarrendo negli ultimi anni, vi sono le maniglie delle portiere. Se fino a poco tempo fa di fatto erano tutte molto simili, quindi sporgenti dalla carrozzeria con la classica impugnatura, oggi la situazione è ben differente.

Sul mercato, oltre al modello standard, ne esistono di svariati tipi, a cominciare da quella che troviamo sulla McLaren Artura, auto guidata anche da Bruno Senna. Su questa vettura la maniglia è nascosta nei pressi della presa d'aria, un piccolo "appiglio" che ad una prima occhiata appare ben celato alla vista.

Un altro esempio di maniglia delle portiere è quella utilizzata in particolare da Mercedes sulla sua Classe G: in questo caso, quando la vettura è in movimento o chiusa, la maniglia si "inserisce" nella carrozzeria, mimetizzandosi, mentre quando si deve accedere all'auto la stessa fuoriesce risultando facilmente individuabile.

C'è poi la maniglia a pulsante, come ad esempio quella che troviamo sulla Ford Mustang Mach-E, in arrivo in Europa nella versione a batterie LFP: in questo caso l'accesso all'abitacolo si trova sul montante di colore nero, un piccolo pulsante anche in questo caso invisibile. Il pulsante è capacitivo e la soluzione viene utilizzata anche sulla Corvette, anche se posizionato non sul montante ma sotto il "bordo" della portiera.

Ci sono poi le maniglie sensibili al tatto, che sembrano qualcosa di rivoluzionaria ma che in realtà utilizzano una tecnologia in circolazione da anni, basti pensare ai bagni pubblici dove l'acqua viene rilasciata al passaggio delle mani grazie a dei sensori specifici. Tale soluzione viene utilizzata sulla Tesla Model S, anche se ha registrato dei problemi a causa del ghiaccio.

Infine l'ultimo modello di maniglia ad oggi utilizzato, forse il più complesso. Esternamente appare a filo della carrozzeria, e per aprire la portiera bisogna fare pressione sulla stessa, facendo poi fuoriuscire una leva. Veniva utilizzata sulla Fiat Barchetta negli anni '90, soluzione poi ripresa da Aston Martin, Lexus, Nissan, Tesla, Kia e Hyundai. Si tratta di una scelta molto elegante che però risulta essere un po' scomoda da usare con una sola mano, soprattutto per i mancini.