Le 6 migliori sportive GTI da acquistare nel 2024, dalla Golf alla i30 N: quanto costano?

Quali sono le 6 migliori sportive GTI da acquistare nel 2024? Andiamo a scoprirlo insieme in questa mini classifica dedicate alle compatte più “cattive” che al momento si trovano sul mercato.

Le mitiche hatchback sportive sono ormai una merce rara, ma qualche modello è sopravvissuto alla rivoluzione degli ultimi anni, dove i SUV hanno preso il sopravvento anche in Italia.



Le abbiamo messe in ordine di prezzo, a cominciare da quella che ad oggi è la berlina compatta sportiva più economica sul mercato, leggasi la Ford Focus ST. Siamo lontani dalla belva da rally Ford Focus RS 2022, o dai successivi modelli RS, ma in ogni caso si tratta di una vettura che è in grado di sviluppare ben 280 cavalli, grazie ad un motore quattro cilindri turbo EcoBoost da 2,3 litri, con una coppia di 420 Nm. Il cambio è manuale a sei rapporti, dettato della funzione Flat-shift che permette di ottenere la massima accelerazione. La velocità massima è di 250 km/h, con i 100 km/h raggiunti da fermo in soli 5,7 secondi. Il prezzo è molto interessante, visto che è al momento in promo a 36.650 euro, in sconto rispetto ai 40.738 euro di listino.



La più classica GTI è ovviamente anche quella più famosa, e stiamo parlando ovviamente della Volkswagen GTI. Costa 44.750 euro base e sotto il cofano vanta un motore turbo benzina TSI quattro cilindri da 2,0 litri, che eroga una potenza di 245 cavalli, abbinato ad un cambio automatico a sette rapporti DSG, oltre alla trazione anteriore. La Golf GTI ha una velocità massima di 250 km/h e raggiunge i 100 km/h da fermo in 6,2 secondi.



Saliamo leggermente di prezzo con la Hyundai i30 N, una sportiva compatta che è considerata quasi una “sleeper”. Guai invece a sottovalutare la splendida coreana, che può contare su 280 cavalli di potenza nella versione N Peformance, grazie ad un motore quattro cilindri da 2.0 litri, sovralimentato da un turbo. Ci impiega 5,4 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo mentre la velocità massima è di 250 km/h. Il prezzo è di 45.000 euro netti.



Proseguiamo con la BMW Serie 1 modello M135i xDrive 5 P., una sportiva quindi 5 porte che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma leggendo le specifiche sicuramente ci si ricrede. La più piccola di casa bavarese vanta infatti 306 cavalli sotto il cofano per un motore benzina da 1,5 litri abbinato ad un cambio automatico sportivo steptronic a 8 rapporti con paddle al volante, in aggiunta alla trazione integrale. La velocità massima è di 235 km/h mentre i 100 km/h vengono raggiunti in 4,8 secondi. Il prezzo, 53.350 euro.



Un'altra hatchback molto cattiva è la Leon Cupra Z, nella versione Carbon 2.0 TSI che vanta sotto il cofano ben 300 cavalli. Si tratta di un modello benzina con cambio DSG 7 marce, in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 5,7 secondi, e il suo prezzo è di 54mila euro, non per tutti ma ovviamente derivante dalla meccanica “importante” della stessa Leon.



Chiudiamo con la Mercedes AMG A, e le sue due versioni più performanti leggasi la 35 4MATIC e la 45 S 4MATIC+. Nel primo caso abbiamo una potenza di 306 cavalli sul 4 cilindri 1.999 ccm, per una velocità massima di 250 km/h e un'accelerazione 0-100 di 4,7 secondi; nel secondo invece, la potenza sale a 421 cavalli, per una velocità massima di 270 km/h e 0-100 km/h in soli 3,9 secondi. Il listino parte da 61mila euro.

