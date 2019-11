6 meravigliose auto Pagani esposte alla stazione Grand Central di New York

Le automobili Pagani possono essere tranquillamente accostate a delle opere d'arte, ancor più iconiche nel design - se vogliamo - delle attuali Ferrari o Lamborghini. Qualcuno potrebbe esporle in un museo senza grosse polemiche, nel frattempo il marchio ha portato sei delle sue vetture più belle alla stazione Grand Central di New York.

Dal 5 all'8 novembre infatti i milioni di visitatori che transitano per lo snodo della Grande Mela hanno potuto ammirare (e possono farlo ancora oggi) sei meravigliose automobili Pagani, nello specifico troviamo una Zonda R, una Zonda F, una Zonda Cinque, una Zonda HP Barchetta e la prima Zonda presentata al mondo nel 1999.

Si chiude con una Huayra Roadster BC, il modello più recente della compagnia, presentato proprio nel corso del 2019 alla Monterey Car Week. I visitatori della stazione centrale di New York hanno potuto imparare anche qualcosa a proposito della storia del marchio grazie al panel "Pagani, The Story of a Dream", un racconto che inizia nel 1982 con il trasferimento di Horacio Pagani dall'Argentina all'Italia, dove ha conosciuto da vicino il mondo Lamborghini lavorando a stretto contatto con la Countach. Un incontro che lo ha poi spinto ad aprire una scuderia tutta sua, focalizzata interamente su hypercar ad altissime prestazioni.