Dal 6 luglio 2022 i limitatori di velocità diventano obbligatori sulle auto europee

Tutte le nuove auto vendute in Unione Europea dal 6 luglio prossimo dovranno essere dotate dell'Intelligent Speed Assistance (ISA) come obbligo di legge. Le stesse regole potrebbero essere applicate anche nel Regno Unito.

Sono molti i veicoli in Europa e nel Regno Unito che sono già dotati di dispositivi di regolazione della velocità basati su GPS o sul riconoscimento dei segnali stradali, questi sistemi però sono disattivabili a discrezione del conducente. Secondo il nuovo regolamento Europeo ISA sarà invece attivo come equipaggiamento standard e, per ora, il conducente sarà in grado di disattivarlo solo all’inizio del proprio tragitto ma questo tornerà attivo alla successiva accensione dell’auto (per saperne di più: i nuovi obblighi per le auto UE dal 2022).

Secondo le nuove regole sulla sicurezza stradale valide in Europa, le case costruttrici sono e saranno libere di decidere come avvertire il guidatore in caso questo superi il limite di velocità corrente; le opzioni sono acustiche, tattili (vibrazione o feedback del pedale) e attive (riducendo la velocità). I produttori possono quindi scegliere uno o tutti questi sistemi. L’adozione dello standard ISA potrebbe quindi essere un primo passo verso la gestione completamente automatica della velocità in auto; su questo fronte abbiamo recentemente appreso dell’esperimento di Ford che tramite una “barriera geografica” virtuale impediva ai propri veicoli di superare il limite di velocità imposto in determinate aree. Questo tipo di controlli sono importanti in quanto sono alla base della Guida Autonoma che avremo in futuro.

Queste regole sulla tecnologia ISA diventano obbligatorie per tutti i nuovi modelli lanciati dopo il 6 luglio 2022, come anticipato sopra; i modelli già presentati e attualmente in vendita avranno tempo fino al luglio del 2024 per adeguarsi. Discorso a parte per il mercato UK, che a seguito della Brexit non è tenuto a rispettare tali norme ma che, a quanto pare, deciderà di seguirle in autonomia.

Il principale motivo che ha portato l’Europa a decidere di percorrere questa strada è ovviamente la sicurezza. Si stima che questo provvedimento possa ridurre le collisioni del 30% e le morti a seguito di incidente del 20%. Ricordiamo che l’obiettivo dell’Unione Europea è quello di arrivare a 0 morti per incidente entro il 2050.

Tecnicamente ISA lavora come una sorta di Adaptive Cruise Control sempre attivo che interviene sulla richiesta di potenza data al motore, valutando diversi fattori grazie ai dati provenienti dai segnali stradali riconosciuti, dalle coordinate GPS e dai parametri del veicolo. Come già detto il sistema sarà sempre attivo all’accensione dell’auto ma per il momento potrà essere disattivato una volta in viaggio; sarà inoltre possibile disattivare temporaneamente l’intervento della tecnologia in condizioni particolari come ad esempio durante un sorpasso, premendo a fondo l’acceleratore.