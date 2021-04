Aumento a 6 kW gratis per wallbox o colonnina: parte la sperimentazione in Italia

Come vi abbiamo ricordato nel corso della nostra recente prova della Mercedes-Benz Classe B 250 e Plug-in Hybrid, il miglior modo per ricaricare un’elettrica o una ibrida con batteria è certamente sfruttare la rete casalinga, magari con un wallbox compatibile. Ebbene vi segnaliamo l’inizio di una nuova sperimentazione ARERA a tal proposito.

Nel caso in cui abbiate un’auto elettrica da ricaricare presso la vostra abitazione, l’Autorità per l’Energia vi permette di richiedere l’aumento automatico della potenza del contatore domestico a 6 KW. Il “salto” ha valenza di domenica e nei giorni festivi, così come durante le ore notturne durante tutta la settimana, dalle 23 alle 7.

Le domande di richiesta si potranno inoltrare, come anticipato sopra, già dal prossimo 3 maggio 2021, entrando presso la pagina dedicata all’iniziativa; l’inoltro si potrà fare fino al 30 aprile 2023. La sperimentazione andrà invece avanti dal prossimo 1 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2023. Un’idea che serve ovviamente a spingere maggiormente l’adozione di auto elettriche e ibride plug-in, a patto però di installare - così com’è specificato sul sito della GSE - una wallbox o una colonnina compatibile con la ricarica di un veicolo, dunque non si potrà usufruire dell’iniziativa utilizzando le semplici prese casalinghe.