6 mesi di canone Telepass gratis con Milano Serravalle: la promo

Come ormai saprete, Telepass ha appena perso il suo storico monopolio: è arrivato sul mercato UnipolMove, con 6 mesi di canone gratuito e poi 1 euro al mese. Telepass ovviamente non ci sta e lancia una controffensiva: sei mesi di canone Telepass gratuito grazie a Milano Serravalle.

Dal 15 aprile al 15 giugno 2022 sarà possibile aderire all'iniziativa promossa da Telepass e Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A, società che gestisce l'Autostrada A7 da Milano a Serravalle Scrivia e le Tangenziali Milanesi (A50 Tangenziale Ovest, A51 Tangenziale Est, A52 Tangenziale Nord), per avere 6 mesi di canone Telepass gratuito.

La promo è rivolta ai nuovi clienti residenti nelle sette province attraversate o in prossimità della tratta, è infatti valida per i residenti delle province di Milano, Monza Brianza, Pavia, Alessandria, Como, Varese e Lecco che si abboneranno al servizio di telepedaggio Telepass con un contratto Telepass Family.

Un'offerta che arriva in un momento particolare per Telepass, che dal prossimo 1 luglio vedrà l'abbonamento Family salire del 45%, il primo rincaro dopo 25 anni di tariffe bloccate. L'esenzione in promo è valida per sei mesi dal primo giorno in cui viene sottoscritto il contratto di abbonamento, un periodo durante il quale gli utenti pagheranno comunque le tariffe delle tratte autostradali percorse.



È possibile attivare la promozione tramite il sito web di Telepass, i Punti Cortesia della Concessionaria Milano Serravalle e tramite i punti della rete Telepass presenti nelle province interessate.