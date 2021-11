Il 55% degli americani vuole bannare le auto a benzina dal 2030: il sondaggio

Mentre in Europa si vorrebbe dire stop alle nuove vetture a benzina e diesel a partire dal 2035, fra non poche polemiche, i cittadini USA sembrano avere idee più chiare delle nostre: secondo un recente sondaggio la maggioranza della popolazione degli Stati Uniti vorrebbe lo stop ai veicoli tradizionali dal 2030.

Il sondaggio è stato condotto da Coltura, i cui dati sono stati poi diffusi da Green Car Reports. Ebbene i risultati sono alquanto chiari: il 55% degli intervistati, che rappresenta la maggioranza dei cittadini con diritto di voto negli USA, si è detto favorevole a tagliare le vendite di auto tradizionali già dal 2030, un piano da applicare con estrema "urgenza".

Certo i risultati sono stati diversi da Stato a Stato, in generale però solo il 35% degli intervistati era contro l'idea di avere solo nuove auto elettriche dal 2030. Come ci si potrebbe aspettare, il supporto maggiore alle nuove auto elettriche arriva dai giovani, dalla fascia d'età 18-34, favorevole alle nuove auto elettriche dal 2030 per il 71%. Anche i votanti afroamericani e ispanici si sono dimostrati molto favorevoli, rispettivamente per il 69% e il 67%. La politica e l'industria però sembrano essere parecchio indietro rispetto ai desideri del pubblico.

California a parte: il Governatore dello Stato ha già firmato un ordine esecutivo per bannare le nuove auto tradizionali dal 2035, del resto il 75% dei suoi cittadini è a favore dello switch, con il 66% degli intervistati che ha intenzione di acquistare una nuova auto elettrica entro cinque anni.

Nel frattempo nel vecchio continente le vendite di auto elettriche volano: i dati di vendita di nuove EV in Europa nel terzo trimestre 2021.