Il 51% delle auto vendute in Europa nel 2023 era un SUV: +19% in un anno

L'aumento della popolarità dei SUV è un fenomeno che ha interessato non solo l'Europa ma anche altri mercati automobilistici globali, inclusi gli Stati Uniti. Questo trend è stato alimentato da diversi fattori, tra cui le preferenze dei consumatori, le tendenze di mercato e i cambiamenti nelle esigenze di trasporto.

In Europa, i SUV hanno conquistato una fetta sempre maggiore del mercato automobilistico, superando tutte le altre categorie di veicoli nel 2023. Vi avevamo inltre già accennato al fato che le case automobilistiche questo fenomeno lo hanno previsto: ora esistono ben 159 suv contro i 30 di venti anni fa. Questo aumento delle vendite è stato trainato principalmente dai modelli di SUV compatti e piccoli, che offrono una combinazione di dimensioni più gestibili, praticità e stile. I consumatori europei sono stati attratti dalla versatilità e dall'elevata posizione di guida tipica dei SUV tradizionali, insieme a una gamma di opzioni di propulsione che includono anche modelli ibridi ed elettrici.

Parallelamente, i SUV premium hanno visto un aumento significativo delle vendite, in linea con il crescente interesse per i marchi di lusso nel mercato automobilistico europeo. I consumatori sono sempre più disposti a investire in veicoli che offrono prestazioni, comfort e tecnologia di fascia alta, e i SUV premium soddisfano questa domanda con design distintivi, interni lussuosi e avanzate caratteristiche di sicurezza e connettività (ecco invece da cosa sono attratti gli italiani quando acquistano un'auto).

Negli Stati Uniti invece, dove i pickup full-size hanno tradizionalmente dominato il mercato automobilistico, i SUV crossover stanno guadagnando terreno come alternativa versatile e confortevole per le esigenze di trasporto quotidiane e per le attività all'aperto; insomma, come le nostre "auto di servizio": del resto stiamo parlando degli Stati Uniti, dove tutto è sempre più grande. Tuttavia, i pickup continuano a godere di una grande popolarità, con modelli come la Ford Serie F e la Chevrolet Silverado che mantengono una posizione di leadership nelle vendite.

In entrambi i mercati, l'aumento delle vendite dei SUV riflette una crescente preferenza dei consumatori per veicoli che offrono spazio, versatilità e capacità di adattarsi a una varietà di esigenze di trasporto, dal trasporto familiare quotidiano alle avventure fuoristrada.